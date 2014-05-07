پیروزی انقلاب اسلامی ایران انعکاس بیداری اسلامی در منطقه را به وجود آورد

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تخصصی"نقد و بررسی مطالعات بیداری اسلامی در ایران" با حضور و سخنراني جلال درخشه عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) و سیدامیر موسوی کارشناس مطالعات استراتژیک خاورمیانه ظهر امروز 17 اردیبهشت ماه در سالن بخش بین الملل بیست و هفتمین نمایشگاه بين المللي کتاب تهران برگزار شد.

در اين نشست، درخشه ضمن تحلیل جنبشهای اسلامی گفت: جنبشهای اسلامی و بیداری اسلامی در منطقه ما پدیده جدیدی نیست و ریشه آن به پایان خلافت عثمانی و اضمحلال آن با ورود گفتمان اندیشه غربی به جهان اسلام برمی گردد. موج اصلی این فعالیتها به قرن بیستم میلادی به ویژه دهه 70بر میگردد که در پایان این دهه با پیروزی انقلاب اسلامی روبرو هستیم که صفحه جدیدی در تاریخ مبارزات اسلامی می گشاید.

وی تأکید کرد: انتظار غربیها این بود كه با پذیرش قضیه مدرنیزاسیون در کشورهای اسلامی،گسترش شهرنشینی، افزایش سطح سواد و ارتباطات بین المللی جهان اسلام شاهد حرکتهایی در جهت بیشتر غربی شدن باشند که نه تنها محقق نشد بلکه در جوامعی مثل ترکیه بر عکس عمل کرد و اسلامگرایی گسترش یافت. اسلام در وضعیت جدید و نیرومندی در حال ظهور بود که نمونه آن ظهور یک دولت دینی و اسلامگرا در ایران بعد از انقلاب اسلامی بود که تحت تاثیر انقلاب اسلامی به ویژه خاورمیانه در معرض تغییرات و تحولات بسیاری قرار گرفت.

درخشه گفت: مجموع ادبیاتی در خصوص بیداری اسلامی طی سه دهه اخیر تحت تأثیر رشد انقلاب اسلامی و تأثیراتی که بر صحنه فکری، بین المللی و منطقه ای گذاشته این ادبیات به صورت گسترده ای درآمده است.

وی آثار ادبیات سیاسی را درخصوص جنبش بیداری اسلامی به صورت چهار رهیافت مطرح کرد: رهیافت اول مجموعه آثار فکری که این آثار به ریشه های فکری جنبش بیداری اسلامی و آرمان های آن از دید فکری واندیشه ای هستند. رهیافت دوم رویکرد تاریخی که آثارش هم به صورت فارسی وهم انگلیسی از این رویکرد به جنبش نگاه می کنند. رهیافت سوم رویکرد جامعه شناسانه که از زاویه پارامترهای جامعه شناسی جنبش را تجزیه وتحلیل می کنند. رهیافت چهارم رویکرد منطقه ای وبین المللی که در این رویکرد عنصرهای منطقه ای وفرا منطقه ای مطرح هستند.

وی در پایان ضمن اشاره به نظریه" بازگشت به دین" تصریح کرد: من جنبش های اسلامی را به عنوان عکس العمل نسبت به گفتمان اندیشه غربی در جهان اسلام نمی بینم بلکه تحت تاثیر دو بردار جنبشهای اسلامی امروزی که در مقابل شرایطی قرار گرفتند که می خواست در فرد دین را منزوی کند و عنصر دیگر گفتمان اندیشه غربی در اسلام است.

در ادامه اين نشست، موسوی گفت: پیروزی انقلاب اسلامی ایران انعکاس بیداری اسلامی در منطقه را به وجود آورد.

وي بيداري اسلامی را به سه دوره زمانی تفکیک کرد و گفت: در سه دهه اخیر سه دوره بیداری اسلامی به وجود آمده است؛ بیداری اسلامی دوره اول همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی در سال 57 بود که صدای پیروزی انقلاب اسلامی در دنیا شنیده شد.

وی در ادامه گفت: یک روز مانده به پیروزی انقلاب اسلامی ایران دانشجویان عرب که مقیم آمریکا بودند به صدای اذان و تکبیر و صدای عزت و عدالت به صورت افراد محلی شروع کرده به خواندن سرودی که مفهومش این بود که آفتاب انقلاب اسلامی بر سرزمینهای جهان طلوع کرده است که این سرود انعکاس پیروزی انقلاب اسلامی در منطقه را در پی داشت.

این کارشناس مطالعات استراتژیک خاورمیانه در خصوص دوره دوم بیدرای اسلامی گفت: بعد از پیروزی حزب الله در سال 2006 میلادی دوره دوم بیداری اسلامی به وجود آمد و بازتاب این دوره در منطقه؛ بیداری اسلامی گسترده ای به وجود آورد. بیداری اسلامی دوره سوم در مصر صورت گرفت که بحث آتش گرفتن محمد بوعزیزی (فوق لیسانس رشته حقوق) را در پی داشت.

موسوي در رابطه با شروع پیروزی انقلاب اسلامی ایران گفت: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به سمت تحقق اهداف این پیروزی که براساس مبانی اسلام بوده است حرکت کرده ایم. اما ما را با جنگ تحمیلی، ترور، تحریمها و ... گرفتار کردند. خیلی ها گرفتار این مسائل شدند و علیه بیداری اسلامی برنامه ریزی کردند.

وی در ادامه گفت: آمریکا و قدرتهای جهانی و منطقه ای بر علیه جنبشهای اسلامی شروع به حرکت کردند. آنها کاری کردند که جمهوری اسلامی ایران در مقابل این همه موج تحرکات ضدارزشی بنام دین مبین اسلام تنها بماند.

وی در رابطه با جریانهای تکفیری نسبت به گسترش بیداری اسلامی اظهار کرد: به نظر من، ما در این مرحله بیداری اسلامی نمی بینم و بیشتر در منطقه بیداری تکفیری می بینم.

این کارشناس حوزه بیداری اسلامی در ادامه سخنان خود تأکید کرد: هر جا می رویم یک حرکت تکفیری در آنجاست که دیگران را کافر می دانند. این جریانها برای بدبین کردن افکار عمومی نسبت به مسائل و مبانی اسلامی برنامه ریزی کرده اند.

موسوی در رابطه با سخن رهبر معظم انقلاب اسلامی در رابطه با مسئله بیداری گفت: مقام معظم رهبری نکته مهمی را بیان کردند و فرمودند در این مسئله باید به دنبال مطرح کردن معیارهایی مانند عدالت خواهی، استقلال خواهی، آزادی خواهی و ... باشیم که علتها به دنبالش هستند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه اخوان المسلمین ضربه بزررگی به بنیادهای اسلامی در منطقه زده اند گفت: در طول یکسال مردم به به خاطر بدرفتاری ها، کج فهمی ها، موضع گیری ها و سوء استفاده گریها هم در داخل و هم در امور بین الملل از اینکه گرایش اسلامی داشته اند پشیمان کرده اند.

سید امیر موسوی در جمع بندی سخنان خود در رابطه با بیدرای اسلامی گفت: ما باید در این عرصه، مدارا و سعه صدر داشته باشیم.