کیفیت تولید خبر در اردبیل مطلوب نیست/ضرورت اجرای آیین نامه انضباطی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حسن نژاد شامگاه چهارشنبه در جلسه هم اندیشی اعضای خانه مطبوعات و شورای روابط عمومی های اردبیل تصریح کرد: در تولیدات خبری نه تنها تولید به خبرگزاری ها موکول شده بلکه در رسانه های محلی اثری از تحلیل خبر دیده نمی شود.

وی افزود: این در حالی است که تعداد نشریات استان قابل توجه بوده و در مقایسه با کمیت تولیدات مطلوبی ارائه نمی شود.

به گفته حسین نژاد مطبوعات اردبیل نیازمند بازنگری و تدوین میثاق نامه و همچنین اجرایی کردن آیین نامه انضباطی است.

وی با بیان اینکه بی توجهی به فعالیت غیر حرفه ای در رسانه جایگاه خبر را متزلزل می کند، ادامه داد: گاهی اصحاب مطبوعات به نام خبر فعالیت های غیر خبری انجام می دهند.

مدیر خانه مطبوعات استان اضافه کرد: در مقابل در چنین فضایی روابط عمومی ها نیز شان حرفه خبری را رعایت نکرده و گاها از رسانه به عنوان عنصر مزاحم دوری می کنند.

حسین نژاد تاکید کرد: حداقل انتظار خبرنگاران پاسخگویی مدیران و برخورد شفاف با حرفه آن ها است.

وی افزود: در این راستا نهاد صنفی خانه مطبوعات می تواند به عنوان بازوی یاری گیر مطالبات خبرنگاران و بهبود روابط این قشر با روابط عمومی ها باشد.

مطبوعات باید ناقد خود باشد

در این جلسه همچنین مدیر مسئول نشریه امین اردبیل مطبوعات را خرد جمعی مسئولان استانی دانست و تصریح کرد: مسئولان باید نسبت به رسانه اطمینان و اعتماد داشته باشند.

صادق فرهمند امین با بیان اینکه مطبوعات اردبیل به نگاه علمی نیازمند است، اضافه کرد: به غیر از موارد انگشت شمار اردبیل برخوردار از مطبوعه حرفه ای نیست.

وی تاکید کرد: مطبوعات باید ناقد خود باشد و بیشتر از برون سپاری مشکلات خود بتواند به مشکلات درون صنفی خود بپردازد.

وی خواستار شناسایی فعالان عرصه مطبوعات استان شد و افزود: این گروه می توانند شورای مشورتی استاندار و سایر مدیران دستگاه ها باشند.

کتابخانه تخصصی خانه مطبوعات راه اندازی شود

فرهمند امین آموزش را یکی از مهمترین نیازهای مطبوعات اردبیل دانست و افزود: مطبوعات محلی حتی در تحلیل اخبار حرفی برای گفتن ندارند.

مدیر مسئول نشریه امین اردبیل معتقد است آموزش می تواند با ایجاد کتابخانه تخصصی برای اهالی مطبوعات توام باشد.

وی اضافه کرد: حوزه های فرهنگ شهری، سیاست، اقتصاد و روان شناسی از جمله حوزه هایی است که به کسب اطلاع گسترده توسط اهالی مطبوعات نیازمند است.