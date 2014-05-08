کمبود نیروی فرهنگی در مناطق خراسان رضوی/ تراکم نیرو در مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی میر سیستانی چهارشنبه شب در مراسم تجلیل از معلمین نمونه گناباد که در سالن شهید کفایی این شهر برگزار شد اظهار کرد: معلمی شغل انبیا است چراکه پیامبر رحمت حضرت محمد(ص) در شبه جزیره عربستان مردمانی بی سواد و صحرا گرد و بیابان نشین را تربیت کرد که امروز این دین جهانی است .

معاون تربیت بدنی و تندرستی اداره کل آموزش وپرورش خراسان رضوی افزود: مهربانی، شکیبایی، زیرکی، فروتنی، تواضع و بردباری و عفو گذشت از ویژگی های معلم نمونه است.

میرسیستانی گفت: ساماندهی نیروی انسانی در سال جاری از اولویتهای مهم آموزش وپرورش است.

وی افزود: در حال حاضر در کشور یک میلیون 200 هزار معلم مشغول به کارند و 800 هزار معلم دیگر نیاز است و این در حالی است که در برخی مناطق با کمبود و در برخی نقاط با تراکم نیرو مواجه هستیم.

معاون تربیت بدنی و تندرستی اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی با انتقاد از شیوه نادرست توزیع نیرو در مناطق گفت: متاسفانه وقتی یک نیرو برای مناطق کم برخوردار استخدام می شود بعد از دو سال تقاضای انتقال به مشهد را دارد و هم اکنون در برخی مناطق با کمبود و در مشهد با تراکم نیرو مواجهیم.

میرسیستانی توسعه مشارکتهای مردمی را از دیگر اولویتهای این وزرارت خانه دانست و افزود: در هیچ کشوری آموزش پرورش از بودجه دولتی به اندازه کشور ما استفاده نمی کند لذا باید همه ارگانها و خانواده ها این وزارتخانه را حمایت کنند.

در ادامه احمد خاکستانی، رئیس آموزش و پرورش گناباد نیز در ادامه اظهار کرد: یکی از برنامه های شاخص این مدیریت مشارکت خیرین در شهرستان و همچنین کار و مدیریت جهادی همکاران است.

رئیس آموزش و پرورش گناباد افزود: نجابت علمی و اجتماعی و سیاسی یک صفت مثبت تمام همکاران است زیرا مشاهده شده که برخی از معلمین با داشتن مرخصی طولانی از مرخصی صرف نظر کرده و در کلاس حضور یافته اند تا دانش آموزان از درس عقب نمانند.

خاکستانی افزود: به خاطر توانمندیهای همکاران، بارها از سوی مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی این مجموعه مورد تمجید فرار گرفته و ایشان قول پیگیری و راه اندازی دانشگاه فرهنگیان در گناباد را داده است.

در پایان این مراسم از 28 معلم نمونه شهرستان تجلیل شد.