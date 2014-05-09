یکصد نفر محله "سنگ سیاه"شیراز را عکاسی می کنند / شور زندگی در قاب عکاسان "سی راه"

سعید شریفی در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه موضوع عکس های این جشنواره با محوریت شور زندگی در بافت تاریخی سنگ سیاه شیراز است، خاطرنشان کرد: نخستین کارگاه جشنواره هنر و میراث سی راه با موضوع ایده پردازی در عکس مستند توسط سجاد آورند 18 اردیبهشت از ساعت 9 تا 19 برگزار شد.

وی ادامه داد: 19 اردیبهشت نیز کارگاه دیگری در ساعت 19 با موضوع عکاسی دیجیتال برپا می شود که توسط دکتر حسینعلی خلیلی برگزار می شود.

شریفی با اعلام اینکه بخش عکس جشنواره هنر و میراث سی راه تا 21 اردیبهشت ماه جاری در جریان است، افزود: در این بخش حضور استادان عکاسی در جامعه عکاسان و گفتگو با آنها از برنامه های جشنواره است.

وی یادآور شد: شرکت کنندگان در این جشنواره باید آثار خود را که در فرصت یک هفته ای از محله سنگ سیاه گرفته اند را با رعایت مقررات جشنواره به صورت لوح فشرده تا 24 اردیبهشت به همراه پرینت آثار به ستاد جشنواره تحویل نمایند.

وی ادامه داد: جوایز بخش عکس نخستین جشنواره هنر و میراث سی راه برای نفر اول یک سکه تمام بهار آزادی، نفر دون نیم سکه بهارآزادی و نفر سوم ربع سکه بهار آزادی است. همچنین به شرکت کنندگان گواهی شرکت با نشان فیاپ اهدا می شود.

دبیر بخش عکس جشنواره سی راه، اعلام کرد: نمایشگاه آثار منتخب و نفرات برتر بخش عکس نخستین جشنواره هنر و میراث سی راه 30 اردیبهشت تا اول خردادماه در دفتر تسهیل گری بافت تاریخی واقع در خیابان آیت الله حائری، روبه روی هتل صدرا، پلاک 47 برگزار می شود.

شریفی خاطرنشان کرد: اعلام آثار برتر و اهدا جوایز اول خردادماه در این دفتر صورت می گیرد.