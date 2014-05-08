پایان عملیات گازرسانی به دو نیروگاه سیکل ترکیبی در شهرستان اسلام آباد غرب

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه کرمانشاه صبح پنجشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در بازدیدی که از نواحی گاز در شهرهای گهواره، کوزران و اسلام آبادغرب داشتیم، مشکل این نواحی شناسایی و برای رفع آنها تصمیم گیری های لازم انجام گرفت.

سیدحمیدفانی گفت: در این بازدیدها، اولویت نحوه ارائه خدمات مطلوب به شهروندان در این مناطق از استان کرمانشاه بوده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه تاکید کرد: در بازدیدهای مذکور تاکید بر تسریع انجام پروژه های شرکت گاز در این شهرستانها شده است.

فانی با اشاره به اینکه نماینده شهرستانهای اسلام آبادغرب و دالاهو تاکید ویژه ای برای گازرسانی به روستاهای دالاهو را دارند، اظهار داشت: نماینده این شهرستانها نسبت به گازرسانی به روستاهای دالاهو که از نظر میزان گازرسانی از میانگین استانی در رده پایین تری هستند، تاکیدات بسیاری برای شروع این عملیات در منطقه داشته اند.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه به پایان عملیات انتقال گاز به نیروگاههای شهرستان اسلام آبادغرب اشاره داشت و گفت: خوشبختانه بعد از مدتها این شرکت موفق شد که کار گازرسانی به دو نیروگاه CHP و BOO اسلام آباد غرب را با موفقیت کامل به پایان برساند.

فانی با اشاره به اینکه برای گازرسانی به این دو نیروگاه بیش از 10 کیلومتر خط انتقال ایجاد شده است، ابراز داشت: این خط انتقال گاز در اندازه های 20 اینج و نیز 3 کیلومتر خط انتقال به اندازه 8 اینج و نیز 3 ایستگاه شیر احداث و به بهره برداری رسیده است.

وی در پایان اعتبار برای گازرسانی به این دو نیروگاه را بیش از 20 میلیارد ریال عنوان کرد.