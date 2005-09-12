گزارش مشروح "مهر" از مراسم توديع دكتر ظفرقندي و معارفه رئيس جديد دانشگاه علوم پزشكي تهران



تجليل از دكتر ظفرقندي، تجليل از علم و ايمان و سخت كوشي است



سيد محمد خاتمي در پيامي به مراسم توديع رئيس دانشگاه علوم پزشكي تهران، تجليل از دكتر ظفرقندي را تجليل از علم و ايمان و سخت كوشي عنوان كرد.

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر" در اين پيام كه توسط دكتر رضا فرجي دانا رئيس دانشگاه تهران، قرائت شد آمده است: تجليل از ظفرقندي به عنوان رئيس دانشگاه علوم پزشكي تهران، تجليل از ساحت مقدس آموزش و پژوهش است و اين دانشگاه بي ترديد در زمان رياست وي آثار و بركات فراواني از خود به جا گذاشته است.

وي با آرزوي توفيق براي دكتر ظفرقندي ابراز اميدواري كرد: دكتر باقر لاريجاني نيز در ادامه اين راه به عنوان رئيس جديد اين دانشگاه موفق باشد.





وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گفت : فضاي دانشگاه نبايد تحت الشعاع مسايل سياسي قرار گيرد، متاسفانه در سال هاي گذشته دانشگاه دچار اين آفت شده بود و بسياري از تصميم گيري ها بر اساس سياست مندي و نه بر مبناي علمي و مستندات اتخاذ مي شد.به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر" دكتر كامران باقري لنكراني در مراسم توديع و معارفه رئيس دانشگاه علوم پزشكي تهران افزود: با توجه به افزايش كمي كشور در زمينه پزشك و رفع كمبود در اين زمينه، فضاي آموزشي نيز مستلزم سياست ها و رويكردهاي نوين است.

وي تصريح كرد: در شرايط جديد بايد كيفيت خدمات نيز در همه بخش ها افزايش يابد و در اين زمينه بايد گرايش به عدالت محوري و مهرورزي نيز در نظر گرفته شود.

دكتر باقري لنكراني، تأكيد كرد: در بسياري از تقسيم بندي هاي موجود بايد از سياست مداري جلوگيري كرد و براي اين امر نيازمند همدلي هستيم و بايد بافكرتر و با تدبيرتر عمل كنيم و از سياستمداري جلوگيري كنيم. اكنون نيز در مديريت هاي مختلف وزارت بهداشت از كساني استفاده كرده ايم كه مباني فكري متفاوتي با ما داشته اند.

وي وزارت بهداشت را نيازمند همكاري جامع با جامعه دانشگاهي دانست و اظهار داشت: دانشگاه علوم پزشكي تهران با دارا بودن يك هزار و 200 عضو هيات علمي و 11 هزار پرسنل، 5 درصد از كل دوره هاي phD ، بيست و پنج درصد دوره هاي تخصصي و فوق تخصصي را در برگرفته است. اين دانشگاه رتبه اول توليد علم در كشور را نيز كسب كرده است.

وزير بهداشت يادآور شد: با حمايت وزارتخانه، فعاليت هاي دانشگاهي بايد علمي تر و در خدمت نياز مردم و كشور باشد.

وي درپايان با اشاره به راي گيري براي تصدي اين پست براي دكتر لاريجاني، گفت: وي به اتفاق آراء در شوراي عالي انقلاب فرهنگي انتخاب شده است و همه بر توانايي ايشان تأكيد دارند.





رئيس جديد دانشگاه علوم پزشكي تهران گفت: دانشگاه علوم پزشكي تهران پس از دارالفنون اولين مركز آموزش نوين در ايران محسوب مي شود اما با وجود اين تا رسيدن به نقش آفريني در كشور و منطقه نيازمند پيمودن مسير دشواري است و در اين جهت بايد براي حفظ استقلال دانشگاه تلاش بيشتري انجام داد.به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر" دكتر باقر لاريجاني در مراسم معارفه خود، در تشريح برنامه هاي آينده اين دانشگاه افزود: بازسازي حس تعلق به دانشگاه تهران، حركت به سمت استقلال واحدهاي دانشگاهي و توجه به روح انساني كاركنان، دانشجويان و اساتيد به عنوان عناصر مهم برنامه توسعه چهارم از مهمترين سياست هاي پيشرو هستند.

وي با اشاره به چالش موجود ميان آموزش، پژوهش و خدمات درماني تصريح كرد: اين چالش در همه جاي دنيا وجود دارد اما ما بايد توجه داشته باشيم كه رسالت اصلي دانشگاه گسترش آموزش ها، نوآوري در بخش آموزش و گسترش و تنوع بخشيدن در پاسخ دهي به نيازهاي سلامت جامعه است.

دكتر لاريجاني با تأكيد بر تلاش در جهت تخصيص اعتبارات براي برنامه هاي پژوهشي، اظهار داشت: برنامه ريزي و هماهنگي بيشتر ميان علوم پايه و باليني، ارتقاي كيفيت طرح هاي پژوهشي در كنار رشد كمي آن، بازاريابي براي پژوهش هاي مشترك بين المللي و انجام پروژه هاي مشترك درارتباط با صنعت نيز از ديگر رويكردهاي پيش رو است.

وي افزود: انجام خدمات در بخش سلامت براي اين دانشگاه يك امر ضروري است و اين خدمات بايد با كيفيت و عدم تحميل بار اضافي به مردم انجام گيرد.

رئيس جديد دانشگاه علوم پزشكي تهران مشاركت در اصلاح و سياست هاي فعاليت هاي دانشجويي را از ديگر اولويت هاي آينده دانشگاه ذكركرد و يادآور شد: فعاليت هاي دانشجويان در مسايل فرهنگي نيازمند تحولات جدي است و همچنين گسترش فرهنگ اسلامي و اخلاق پزشكي نيز از ديگر رسالت هاي ما است.

وي توجه به مسايل و مشكلات كاركنان دانشگاه را نيز از جمله وظايف رياست جديد دانست و افزود: تمامي اين فعاليت ها مشاركت تمامي بخش هاي موجود در دانشگاه را مي طلبد و هدف از اين جابجايي ها تنها پيشرفت در امور خواهد بود و در اين راه نيازمند توجه خاص وزارت بهداشت هستيم.





دانشگاه علوم پزشكي تهران نماد آموزش عالي و رمز حيات علمي كشور است

رئيس سابق دانشگاه علوم پزشكي تهران گفت: دانشگاه علوم پزشكي تهران نماد آموزش عالي و رمز حيات علمي كشور است.

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر" دكتر محمدرضا ظفرقندي در مراسم توديع خود در تالار ابن سينا دانشگاه علوم پزشكي تهران افزود: كسب رتبه اول آموزشي در ميان دانشگاه ها در سال 84 ، كسب رتبه اول پژوهشي در سال هاي 81 و 82، كسب رتبه اول دانشكده پزشكي در سال هاي 82 و 83، كسب رتبه اول در آزمون علوم پايه در سال 83 و كسب رتبه اول دانشكده داروسازي در سال 83 از مهمترين دستاوردهاي دانشگاه علوم پزشكي تهران در چند سال اخير است.

وي با اشاره به خدمات روساي سابق دانشگاه علوم پزشكي تهران، اين دانشگاه را به تعبير مقام معظم رهبري نماد آموزش عالي و رمز حيات علمي كشور ذكر كرد.

دكتر ظفرقندي در ادامه سخنان خود با ارائه سياست ها و خط مشي هاي كلي كه براي دانشگاه ترسيم شده، اظهار داشت: سعي كرديم در جهت استقلال و تكريم شأن دانشگاه گام برداريم و برقراري نظام ارزشيابي و انضباط كاري در امور آموزش، پژوهش و درمان برقراري تعامل مثبت و صميمانه با تشكل هاي مختلف دانشجويي را در اولويت هاي كاري خود قرار دهيم.

وي استفاده از حداكثر ظرفيت هاي موثر و مفيد دانشگاه را مبتني بر اخلاق مداري و عدم سياست بازي دانست.

رئيس سابق دانشگاه علوم پزشكي تهران خاطرنشان كرد: در مورد ارتقاء كيفيت دانشگاه، كاهش پذيرش دانشجو در دوره هاي مقاطع كارداني به حداقل ميزان ممكن و افزايش دوره هاي تخصصي و همچنين ايجاد 6 دوره در مقطع Ph.D و ايجاد دوره هاي تخصصي از جمله طب اورژانس مدنظر بوده است.

وي با تأكيد بر ساز و كار ترفيع اعضاي هيات علمي، در خصوص افزايش ساعات حضور دانشجويان بر سر كلاس درس يادآور شد: ساعت حضور دانشجويان از 40 درصد به 80 درصد افزايش يافته و در اين ميان دانشجويان مشروطي به ميزان 25 درصد كاهش يافته اند.

دكتر ظفرقندي در مورد طرح هاي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي تهران اظهار داشت: گسترش روابط بين الملل با افزايش معني دار بودجه هاي پژوهشي صورت گرفت و طرح هاي تحقيقاتي از جمله ايجاد كتابخانه هاي ديجيتالي با فراهم كردن زمينه دسترسي دانشجويان به حدود 95 درصد مستندات علمي در مدت اين 8 سال ايجاد شده است.

وي گفت: تشكيل 23 مركز تحقيقاتي با مصوبه شوراي گسترش علوم پزشكي كشور، همكاري و جذب اعتبارات بخش صنعت و ايجاد موزه هاي ملي تاريخ علوم پزشكي كشور در سال 80 كه از ديگر فعاليت هاي اين دانشگاه است.

رئيس سابق دانشگاه علوم پزشكي تهران در خاتمه از راه اندازي بخش هاي درماني جديد در بيمارستان هايي از جمله امام خميني (ره)، بهارلو و شريعتي و آغاز به كار مجدد بيمارستان آرش به عنوان فعاليت هاي اين دانشگاه در بخش درماني نام برد.







دكتر مسعود پزشكيان گفت : تمام رسالت دانشگاه خدمت به مردم است و نمي شود مردم يك جامعه دچار فقر و گرسنگي باشند و كساني در دانشگاه به امور پژوهشي بپردازند يا در وزارتخانه ها به امور خودشان مشغول باشند.به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر" دكتر مسعود پزشكيان در مراسم معارفه دكتر باقر لاريجاني و توديع دكتر محمدرضا ظفرقندي در تالار ابن سينا دانشگاه علوم پزشكي تهران، افزود: دكتر ظفرقندي به عنوان يكي از كساني است كه همواره با وزارت بهداشت همكاري داشته و در بسياري از مسايل ما را همراهي مي كردند.

وي با اشاره به بيانات مقام معظم رهبري در خصوص لزوم وحدت و همدلي يكپارچه ميان اعضاي دولت و مسوولين و پشتيباني از دولت در جهت خدمت به مردم، خاطرنشان كرد: تمام رسالت دانشگاه براي خدمت به مردم است و نمي شود مردم يك جامعه دچار فقر و گرسنگي باشند و كساني در دانشگاه به امور پژوهشي بپردازند و كساني در وزارتخانه ها به امور خودشان مشغول باشند. دانشگاه بايد در جهت پاسخگويي به مشكلات مردم تحقيق كند.

وزير سابق بهداشت با اشاره به فعاليت هاي دانشگاه علوم پزشكي تهران اظهار داشت: برادران و خواهران ما در دانشگاه علوم پزشكي تهران در تمامي شاخصه ها سعي كردند، نمونه باشند و اين موضوع كه دانشگاه علوم پزشكي تهران توانسته است حضور موثر اعضاي هيات علمي را از 50- 40 ساعت به 120 ساعت برساند، كار بسيار قابل توجهي است.

وي افزود: به علت اصرار بر روي حضور مستمر اعضاي هيات علمي در مراكز درماني، در شوراي عالي انقلاب فرهنگي مورد پرسش قرار مي گرفتيم و به ما گفته مي شد كه چرا براي اساتيد مشكل ايجاد مي كنيد، در حالي كه ما بر اساس قراردادهاي هيات علمي مسايل درماني را برنامه ريزي مي كرديم و زماني كه عضو هيات علمي بر سر كار خود حاضر نمي شد مردم دچار گرفتاري هاي متعدد مي شدند.

دكتر پزشكيان در پايان اضافه كرد: اينكه مطب را ببندي و در جوي كه گروهي براي تو خط و نشان مي كشند حاضر به خدمت به مردم شوي بايد با تمام وجود تمامي كمبودهاي امكانات و اعتبارات را همراه با ناسزاها تحمل كني.





رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها با اشاره به تخصص دكتر لاريجاني در زمينه اخلاق پزشكي گفت : جامعه امروز بيش از هر زمان ديگر نيازمند ترويج اخلاق پزشكي است.به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر" حجت الاسلام قمي در مراسم توديع و معارفه رئيس جديد دانشگاه علوم پزشكي تهران افزود: انتخاب دكتر لاريجاني به رياست اين دانشگاه نويدبخش آينده روشني است زيرا وي از افراد فعال در طرح موضوع اخلاق پزشكي است، مساله اي كه امروز بيش از هر زمان ديگري بايد در جهان امروز بايد به آن پرداخت.

وي تصريح كرد: امروزه بشر با وجود رشد بسيار در علوم، تكنولوژي و فناوري، در زمينه جرم و جنايت آماري رو به افزايش داشته است كه اين مساله ضرورت پرداختن به موضوع اخلاق پزشكي را يادآوري مي كند.

قمي با بيان اين مطلب كه پزشكان كشور از سطح اخلاقي خوبي برخوردار هستند، خاطرنشان كرد: سنت قدرشناسي و سپاس از كارهاي نيك انسان ها سنتي الهي است و براي ارج گذاردن بر تلاش هاي علمي جز با سپاس الهي نمي توان ارزش گذاري كرد.

وي با قدرداني از زحمات دكتر ظفرقندي خاطرنشان كرد: كسب رتبه اول توليد علم در ميان دانشگاه هاي كشور، ارائه نزديك به يك هزار مقاله در يك سال و 660 مقاله ايندكس شده در ISI از جمله موفقيت هاي علمي اين دانشگاه است.

رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، ارتقاء دانشكده پزشكي به رتبه اول، بهره گيري از ظرفيت بيمارستان ها براي خدمت به مردم و تلاش در جهت سالم سازي فضاي بيمارستان ها را از ديگر فعاليت ها و تلاش هاي دكتر ظفرقندي به همراه اساتيد و كاركنان دانشگاه دانست.

وي با اشاره حضور دكتر ظفرقندي درهيات نظارت مركزي بر فعاليت هاي تشكل هاي دانشجويي در وزارت بهداشت وي را از فعالين در فعاليت هاي دانشجويي و تصميم گيري هاي مشترك ذكر كرد.









رئيس دانشگاه تهران گفت: ساماندهي دانشگاه تهران بزرگترين طرح عمراني دانشگاه ها در طول تاريخ آموزشي كشور است.به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر" دكتر رضا فرجي دانا در مراسم توديع و معارفه رئيس دانشگاه علوم پزشكي تهران، افزود: در طرح ساماندهي مساحت پرديس مركزي دانشگاه تهران از 21 هكتار به 55 هكتار افزايش مي يابد.

وي تصريح كرد: در اين طرح ضلع شمالي به بلوار كشاورز، ضلع شرقي به خيابان وصال و ضلع غربي دانشگاه به خيابان كارگر مي پيوندد و همكار ما دكتر ظفرقندي نيز در اين طرح همكاري بسياري با دانشگاه تهران داشته اند.

دكتر فرجي دانا خاطرنشان كرد: اولين قسط از وام ارزي كه به عنوان اعتبار اين طرح در زمان رياست جمهوري آقاي خاتمي به تصويب رسيده است، تأمين شده و توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي پرداخت شده است.

وي ابراز اميدواري كرد: تا پايان سال چهره متفاوتي از دانشگاه تهران خواهيم ديد.

رييس دانشگاه تهران ضمن بر شمردن فضايل اخلاق دكتر ظفرقندي، اظهار اميدوار كرد اين پزشك و استاد والا مقام همچون گذشته منشا خدمات ارزنده‌ اي براي كشور باشد. همچنين وي براي دكتر لاريجاني آروزي توفيق كرد.



گام هاي ارزنده اي در جهت ايجاد هسته هاي رشد و فناوري در دانشگاه علوم پزشكي تهران برداشته شده است

رئيس دانشكده داروسازي و عضو هيئت امناي دانشگاه علوم پزشكي تهران گفت: دانشگاه علوم پزشكي تهران براي مديريت خود به مرداني مدير و مدبر نيازمند است.

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر" دكتر عباس شفيعي، در مراسم توديع و معارفه رئيس دانشگاه علوم پزشكي تهران افزود: كارنامه عملي و علمي رياست يك دانشگاه، كارنامه اساتيد، كارمندان و دانشجويان دانشگاه است و دكتر ظفرقندي در زماني رياست دانشگاه علوم پزشكي تهران را بر عهده گرفت كه دوران پر التهاب جدايي از وزارت علوم و جنگ تحميلي را پشت سر گذاشته بوديم.

عضو هيات امناي دانشگاه علوم پزشكي تهران تأكيد كرد: در زمان رياست دكتر ظفرقندي گام هاي ارزنده اي در جهت ايجاد هسته هاي رشد و فناوري و آموزش برداشته شده است.

وي خاطرنشان كرد: گسترش دبيرخانه دانشگاه علوم پزشكي تهران، گسترش فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي و ايجاد فضاهاي آموزشي مناسب از ديگر فعاليت هاي دكتر ظفرقندي است.

دكتر شفيعي يادآور شد : دكتر ظفرقندي همواره با صبر و بردباري و همواره با تبسم با مشكلات و انتقادها مواجهه مي كرد.

رئيس دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي تهران تصريح كرد : خوشبختانه اكنون نيز يكي از مديران كارآمد دوره مديريت دكتر ظفرقندي، دكتر لاريجاني مسئوليت رياست اين دانشگاه را عهده دار شده است.

وي افزود : دكتر لاريجاني در دوره تصدي معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي تهران تحولات چشمگيري در حوزه پژوهش ايجاد كرده است به گونه اي كه دانشگاه علوم پزشكي تهران در زمينه پژوهشي رتبه نخست در ميان دانشگاه هاي علوم پزشكي را كسب كرد.