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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۰:۵۷

در هفته گذشته/

بیش از یک میلیون سهم در تالار بورس زاهدان معامله شد

بیش از یک میلیون سهم در تالار بورس زاهدان معامله شد

زاهدان - خبرگزاری مهر: مدیر بورس منطقه ای سیستان و بلوچستان گفت: در طی هفته گذشته تعداد یک میلیون و 486 هزار و 90 سهم و حق تقدم در تالار بورس زاهدان مورد معامله قرار گرفت.

سوگل هیراد در گفتگو با مهر بیان داشت: در هفته گذشته تعداد یک میلیون و 486 هزار و 90 سهم و حق تقدم به ارزش 5 میلیارد و 900 میلیون ریال در تالار بورس زاهدان مورد داد و ستد قرار گرفت.

وی تعداد سهام مورد معامله را از میان 47 شرکت عنوان کرد و افزود: 60 درصد ارزش معاملات را در این هفته خرید و 40 درصد آن را فروش سهام به خود اختصاص داد.

وی تعداد کدهای معاملاتی جدید را نیز 26 عدد عنوان کرد وگفت: بیشترین ارزش معاملات این هفته مربوط به شرکت  سایپا به ارزش بیش از 900میلیون ریال اختصاص داشت.

هیراد ادامه داد: چهار شرکت سایپا، توسعه خدمات دریایی و بندری سینا، آذراب و سر مایه گذاری خوارزمی نیز در این هفته بیشترین میزان داد و ستد را داشتند.

کد مطلب 2287554

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