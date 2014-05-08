بیش از یک میلیون سهم در تالار بورس زاهدان معامله شد

سوگل هیراد در گفتگو با مهر بیان داشت: در هفته گذشته تعداد یک میلیون و 486 هزار و 90 سهم و حق تقدم به ارزش 5 میلیارد و 900 میلیون ریال در تالار بورس زاهدان مورد داد و ستد قرار گرفت.

وی تعداد سهام مورد معامله را از میان 47 شرکت عنوان کرد و افزود: 60 درصد ارزش معاملات را در این هفته خرید و 40 درصد آن را فروش سهام به خود اختصاص داد.

وی تعداد کدهای معاملاتی جدید را نیز 26 عدد عنوان کرد وگفت: بیشترین ارزش معاملات این هفته مربوط به شرکت سایپا به ارزش بیش از 900میلیون ریال اختصاص داشت.

هیراد ادامه داد: چهار شرکت سایپا، توسعه خدمات دریایی و بندری سینا، آذراب و سر مایه گذاری خوارزمی نیز در این هفته بیشترین میزان داد و ستد را داشتند.