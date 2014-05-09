سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح 650 هزار بازنشسته دارد/افزایش سرمایه گذاری در کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین دقیقی در دیدار با اعضاء هیئت مدیره سرمایه گذاری های وزارت دفاع با استاندار کرمان گفت: استان کرمان دارای ظرفیت های فراوانی به ویژه در بخش معدن، گردشگری و کشاورزی دارد.

وی گفت: در حال حاضر فعالیت هایی در حوزه معدن و فولاد در استان کرمان در دست داریم که قصد داریم با توجه ظرفیت های منطقه این ظرفیت ها را گسترش دهیم.

این مسئول با اعلام آمادگی برای سرمایه گذاری در کرمان ادامه داد: باید سرمایه صندوق های بازنشستگی در کشور و برای همین مردم سرمایه گذاری شده و از این طریق به رونق اقتصادی کمک شود.

این مسئول تصریح کرد: مجموعه تامین اجتماعی نیروهای مسلح به عنوان یک نهاد غیر دولتی تسهیل گر بخش خصوصی بوده و فعال در حوزه اقتصادی است.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح به شرکت غدیر اشاره و تصریح کرد: این شرکت در بین 20 شرکت پرتوان کشور رتبه اول را به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به اینکه شرکت غدیر رتبه اول و دوم پتروشیمی را به خود اختصاص داده است، ادامه داد: این شرکت 34 درصد سهام پتروشیمی در بورس را داراست.

سردار دقیقی با بیان اینکه در حال حاضر سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح 650 هزار بازنشسته دارد، افزود: چنانچه زمین و فضای مناسب در استان کرمان در اختیار ما قرار داده شود می توانیم اردوگاهی مناسب ساخته و زمینه حضور این افراد در استان فراهم کنیم.