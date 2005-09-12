آخرين نظامي صهيونيست از نوار غزه رفت / ابومازن خروج اسرائيل از غزه را روز شادي فلسطينيان دانست

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، ژنرال " اويو كوشافي" كه هدايت نظاميان صهيونيست را در نوار غزه و گذرگاه كيسوفيم برعهده داشت، گفت : آخرين نظامي اسرائيلي صبح امروزنوارغزه را ترك كرد.



منابع خبري اعلام كردند: جوانان فلسطيني شب گذشته اقدام به آتش زدن دو كنيسه شهرك نشينان صهيونيست در نتساريم و موراگ كردند و پس ازفرار نظاميان اسرائيلي ازنوارغزه، شيشه هاي منازل شهرك صهيونيست نشين كفر داروم را شكستند.

اين درحالي است كه تشكيلات خودگردان فلسطين عصر روز يكشنبه اعلام كرد: تصميم گرفته تمام كنيسه هاي يهوديان را در نوار غزه تخريب كند.

ابومازن رئيس تشكيلات خودگردان شب گذشته درجمع خبرنگاران درشهرغزه گفت : بايد بگويم كه امروز روز شادي و خوشحالي است كه مردم فلسطين نزديك به يك قرن آن را از دست داده بودند.

وي افزود: امروز نظاميان اشغالگر اسرائيلي ازبخشي از سرزمين فلسطين خارج شده اند كه بدون شك وترديد اين گامي مهم است اما نيازاست گام هاي بيشتري در نوار غزه و كرانه باختري رود اردن برداشته شود.

ابومازن گفت : ما مسائل بسيارزيادي پيش روي داريم اما اين پيروزي كه بدست آورديم كم و ناچيز است ، دراين لحظات ما مي بينيم كه نظاميان اسرائيلي با تانك ها و خودروها و تجهيزات نظامي خود سرزمين فلسطين را ترك كردند وما شاهد پايين آمدن پرچم اسرائيل درنوار غزه براي هميشه و جايگزين شدن پرچم فلسطين در آن محل هستيم .

ابومازن ياد آور شد: زمان آن فرا رسيده است تا مردم فلسطين شاد شوند وحزن، اندوه، ودرد ورنجي كه نسل به نسل شان متحمل شده اند را كنار بگذارند و ما به شهيدان و اسراي فلسطيني مي گوييم كه اين پيروزي حاصل فداكاري شما بود.

وي درمورد گذرگاه ها ابراز داشت : نياز است مشكل گذرگاه رفح و ساير گذرگاه ها حل شود تا نوارغزه به زنداني بزرگ براي فلسطينيان تبديل نشود.

درهمين حال سخنگوي وزارت كشور تشكيلات خودگردان فلسطين اعلام كرد: نيروهاي امنيتي فلسطين شب گذشته به طور كامل برشهرك صهيونيست نشين غوش قطيف و موراگ در جنوب نوار غزه مسلط شدند.

توفيق ابوخوصه تصريح كرد: شهرك هاي صهيونيست نشين درجنوب نوارغزه شامل شهرك غوش قطيف، موراگ به كنترل نيروهاي امنيتي فلسطين درآمد.