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۲۱ شهریور ۱۳۸۴، ۱۰:۱۷

تحولات فلسطين اشغالي ؛

آخرين نظامي صهيونيست از نوار غزه رفت / ابومازن خروج اسرائيل از غزه را روز شادي فلسطينيان دانست

با خروج آخرين نظامي صهيونيست از نوار غزه اشغال اين منطقه پس از 38 سال پايان يافت هرچند شارون نخست وزير اسرائيل تهديد كرده است امكان حمله مجدد به اين منطقه وجود دارد از سوي ديگر ابومازن رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين عقب نشيني نظاميان صهيونيست از غزه را روز شادي فلسطينيان خواند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، ژنرال " اويو كوشافي" كه هدايت نظاميان صهيونيست را در نوار غزه و گذرگاه كيسوفيم برعهده داشت، گفت : آخرين نظامي اسرائيلي صبح امروزنوارغزه را ترك كرد.

منابع خبري اعلام كردند: جوانان فلسطيني شب گذشته اقدام به آتش زدن دو كنيسه شهرك نشينان صهيونيست در نتساريم و موراگ كردند و پس ازفرار نظاميان اسرائيلي ازنوارغزه،  شيشه هاي منازل شهرك صهيونيست نشين كفر داروم را شكستند.

اين درحالي است كه تشكيلات خودگردان فلسطين عصر روز يكشنبه اعلام كرد: تصميم گرفته تمام كنيسه هاي يهوديان را در نوار غزه تخريب كند.

ابومازن رئيس تشكيلات خودگردان شب گذشته درجمع خبرنگاران درشهرغزه گفت : بايد بگويم كه امروز روز شادي و خوشحالي است كه مردم فلسطين نزديك به يك قرن آن را از دست داده بودند.

وي افزود: امروز نظاميان اشغالگر اسرائيلي ازبخشي از سرزمين فلسطين خارج شده اند كه بدون شك وترديد اين گامي مهم است اما نيازاست گام هاي بيشتري در نوار غزه و كرانه باختري رود اردن برداشته شود.

ابومازن گفت : ما مسائل بسيارزيادي پيش روي داريم اما اين پيروزي كه بدست آورديم كم و ناچيز است ، دراين لحظات ما مي بينيم كه نظاميان اسرائيلي با تانك ها و خودروها و تجهيزات نظامي خود سرزمين فلسطين را ترك كردند وما شاهد پايين آمدن پرچم اسرائيل درنوار غزه براي هميشه و جايگزين شدن پرچم فلسطين در آن محل هستيم .

ابومازن ياد آور شد: زمان آن فرا رسيده است تا مردم فلسطين شاد شوند وحزن، اندوه، ودرد ورنجي كه نسل به نسل شان  متحمل شده اند را كنار بگذارند و ما به شهيدان و اسراي فلسطيني مي گوييم كه اين پيروزي حاصل فداكاري شما بود. 

وي درمورد گذرگاه ها ابراز داشت : نياز است مشكل گذرگاه رفح و ساير گذرگاه ها حل شود تا نوارغزه به زنداني بزرگ براي فلسطينيان تبديل نشود.

درهمين حال سخنگوي وزارت كشور تشكيلات خودگردان فلسطين اعلام كرد: نيروهاي امنيتي فلسطين شب گذشته به طور كامل برشهرك صهيونيست نشين غوش قطيف و موراگ در جنوب نوار غزه مسلط شدند.

توفيق ابوخوصه تصريح كرد: شهرك هاي صهيونيست نشين درجنوب نوارغزه شامل شهرك غوش قطيف، موراگ به كنترل نيروهاي امنيتي فلسطين درآمد.

کد مطلب 228758

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