به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور که در فصل گذشته در تاریخ هشتم دی ماه 92 به پایان رسیده بود، در فصل جدید از 18 اردیبهشت ماه 93 آغاز می شود.

در همین راستا کلاس های توجیهی برای داوران ، مربیان و ناظران بازی لیگ فوتبال ساحلی کشور برگزار شد. هفته اول امرز آغاز می شود و استان‌های گلستان ، گیلان ، اصفهان ، بوشهر میزبان هفته اول مسابقات خواهند بود .

در این دوره از رقابت‌ها گیلان 3 تیم ، اصفهان 3 تیم ، بوشهر، هرمزگان ، گلستان ، سمنان ، مازندران ، خوزستان ، یزد هرکدام یک تیم در لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور دارند.

قهرمان لیگ برتر فصل گذشته دریانوردان بوشهر این فصل با نام دریانوردان پارس جنوبی در مسابقات حضور دارد و تیم‌های ویژن هرمزگان با نام شهرداری بندرعباس ، ایرمان سمنان با نام هف سمنان ، ملوان بندرانزلی با نام قوی سپید انزلی در مسابقات شرکت می کنند . اتفاق خوبی که در این دوره از لیگ افتاده ورود باشگاه های پارس جنوبی و شهرداری بندرعباس به لیگ کشور است.

برنامه هفته نخست به شرح زیر است:

ملوان بندرگز - هف سمنان - ورزشگاه امام رضا

قوی سپیدانزلی - خزر رودسر - ورزشگاه شهدای بشمن

لسمان مروارید - فائزکاران - ورزشگاه مروارید خزر

یاران اصفهان - صنعت کشاورزی و مبارکه - ورزشگاه ناژوان

دریانوردان پارس جنوبی - شهرداری بندرعباس - ورزشگاه ساحلی بوشهر

تاک تیران اصفهان - شهید جهان نژادیان آبادان - ورزشگاه تختی تیران

همه بازی‌های هفته نخست راس ساعت 17:30 به طور همزمان برگزار خواهد شد.