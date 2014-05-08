خدمات شیمی درمانی در مراکز دولتی قزوین رایگان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم بهرامی در این باره اظهارداشت: این مهم با تعرفه مصوب هیئت وزیران از مورخ 15 اردیبهشت امسال به همه بیمه شدگان این اداره کل در استان ارائه شد.

وی بیان کرد: در راستای اجرای برنامه تحول نظام سلامت، بیماران بستری در بیمارستانهای دولتی و دانشگاهی فقط 10 درصد و بیماران بستری ساکن روستاها که از طریق نظام ارجاع به بیمارستانهای دولتی و دانشگاهی برای بستری مراجعه می کنند، فقط پنج درصد از هزینه های بستری را به عنوان فرانشیز پرداخت می کنند.

این مسئول یادآورشد: همچنین کسانی که در طرح بیمه سلامت رایگان ثبت نام کرده اند می توانند با دریافت معرفی نامه از نمایندگی ها و دفاتر پیشخوان دولت و با داشتن معرفی نامه از واحد پذیرش بیمارستان و رسید ثبت نام، تا زمان صدور دفترچه بیمه برای بستری شدن در بیمارستانهای دولتی اقدام کنند.