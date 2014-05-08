کانون های مساجد آموزه های اسلامی را برای مردم تشریح می کنند

به گزارش خبرنگارمهر، حجت الاسلام محمد رضا حدادیان صبح پنجشنبه در نشست با مسئول کانون ولیعصر مسجد امام خمینی روستای اروانه و مسئول کانون فرهنگی هنری شهید دستغیب مسجد تاریخانه دامغان در محل دبیرخانه کانون مساجد استان سمنان با اشاره به ظرفیت های فراوان کانون های فرهنگی هنری مساجد تاکید کرد: کانون های فرهنگی هنری مساجد اکنون با جوانان در ارتباط هستند و نقش موثری در احیا و کارکردهای مساجد بر عهده دارند.

وی مسجد را پایگاهی برای اعتلای فرهنگ ذکر کرد و افزود: فرهنگ و هنر، دو مولفه ای است که باید در کانون های فرهنگی و هنری مساجد متجلی شوند.

مسئول دبیرخانه نظارت برکانون های فرهنگی هنری مساجد استان سمنان تصریح کرد: ظهور کانون های فرهنگی و هنری مساجد بیان و ترویج خوبی هاست و بر اساس اهمیت موضوع فرهنگ و هنر تشکیل شده است.

حدادیان گفت: محور اصلی مسجد، امام جماعت است و بایستی همه برنامه ها با همدلی، حول این محور انسجام یابند.

وی با تاکید بر ضرورت شناسانده شدن پتانسیل کانون های فرهنگی مساجد به مردم و مسئولان افزود: برنامه ریزی فرهنگی در تمام عرصه های ساختاری جامعه از جمله توسعه پایدار روستاها امری ضروری است.

مسئول دبیرخانه نظارت برکانون های فرهنگی هنری مساجد استان سمنان گفت: ما باید در برنامه های خود هدف داشته باشیم و در مراحل اجرا برنامه خود را مرتب مورد ارزیابی قرار دهیم تا به هدف نهایی دست یابیم.

حدادیان با بیان اینکه رونق و آبادی مسجد امروز در دست مردان و زنانی است که در مجموعه کانون های مساجد فعالیت می کنند و افزود: اعضای کانون های مساجد باید با فعالیت ها و همت خود مساجد را به نقطه کمالی که در دین به آن اشاره شده است سوق دهند.

وی خواستار بالا بردن كيفيت برنامه هاي اوقات فراغت شد و گفت: شعار سالجاری عرصه فرهنگ را بسيار حساس و تاثيرگذار كرده و بايد از همه ظرفيت هاي به وجود آمده در سال 92 استفاده كنيم تا ايجاد بستر و زمينه همكاري با همه دستگاه هاي فرهنگي و اجرايي فراهم شود.

مسئول کانون ولیعصر مسجد امام خمینی (ره) روستای اروانه نیز در این نشست افزود: با توجه به فرا رسیدن ایام رجب اجرای برنامه های مهم علوی در دستور کار این کانون قرار دارد.

جعفر حافظی بر ضرورت پرداختن به مقوله هویت دینی و گرایش های معنوی در برنامه های فراغتی تاکید کرد و گفت: الگوسازی و معرفی آن به متربی برای ارتقای سطح برنامه های تابستان موثر است.

وی با بیان اینکه برنامه های فراغتی باید منطبق با نیاز نوجوانان و جوانان باشد، گفت: مطالب مطروحه از سوی مربی باید متناسب با درک و فهم متربی باشد تا علاقه مندی و رضایت از برنامه های فراغتی مسجد حاصل شود.

مسئول کانون فرهنگی هنری شهید دستغیب نیز در این نشست تقارن ايام ماه هاي شعبان و رمضان و نيز دهه كرامت در فصل تابستان را فرصت بسيار مغتنمي برشمرد و تصريح كرد: براي بهره مندي از فيوضات اين مناسبت ها برنامه ريزي هاي خاصي انجام داده ايم.

محسن امینیان افزود: اوقات فراغت جوانان و نحوه گذراندن آن در هر جامعه‏ ای می تواند معرف تحولات اجتماعی و فرهنگی بوده و دریچه ای برای ورود نوآوری های فرهنگی به جامعه باشد.

وی گفت: طرح اوقات فراغت تابستان در این کانون در زمینه های مختلف دینی، مذهبی، اعتقادی، فرهنگی، هنری، ورزشی، علمی، اردویی برگزار می شود.