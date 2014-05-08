۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۲:۳۵

حجت الاسلام حدادیان:

کانون های مساجد آموزه های اسلامی را برای مردم تشریح می کنند

سمنان - خبرگزاری مهر: مسئول دبیرخانه نظارت بر کانون های فرهنگی هنری مساجد استان سمنان گفت: این کانون ها با گستردگی و محور قرار دادن قرآن مجید، آموزه های اسلامی را به شکل صحیح و هنرمندانه برای مردم جامعه تشریح کرده اند.

به گزارش خبرنگارمهر، حجت الاسلام محمد رضا حدادیان صبح پنجشنبه در نشست با مسئول کانون ولیعصر مسجد امام خمینی روستای اروانه و مسئول کانون فرهنگی هنری شهید دستغیب مسجد تاریخانه دامغان در محل دبیرخانه کانون مساجد استان سمنان با اشاره به ظرفیت های فراوان کانون های فرهنگی هنری مساجد تاکید کرد: کانون های فرهنگی هنری مساجد اکنون با جوانان در ارتباط هستند و نقش موثری در احیا و کارکردهای مساجد بر عهده دارند.

وی مسجد را پایگاهی برای اعتلای فرهنگ ذکر کرد و افزود: فرهنگ و هنر، دو مولفه ای است که باید در کانون های فرهنگی و هنری مساجد متجلی شوند.

مسئول دبیرخانه نظارت برکانون های فرهنگی هنری مساجد استان سمنان تصریح کرد: ظهور کانون های فرهنگی و هنری مساجد بیان و ترویج خوبی هاست و بر اساس اهمیت موضوع فرهنگ و هنر تشکیل شده است.

حدادیان گفت: محور اصلی مسجد، امام جماعت است و بایستی همه برنامه ها با همدلی، حول این محور انسجام یابند.

وی با تاکید بر ضرورت شناسانده شدن پتانسیل کانون های فرهنگی مساجد به مردم و مسئولان افزود: برنامه ریزی فرهنگی در تمام عرصه های ساختاری جامعه از جمله توسعه پایدار روستاها امری ضروری است.

مسئول دبیرخانه نظارت برکانون های فرهنگی هنری مساجد استان سمنان گفت: ما باید در برنامه های خود هدف داشته باشیم و در مراحل اجرا برنامه خود را مرتب مورد ارزیابی قرار دهیم تا به هدف نهایی دست یابیم.

حدادیان با بیان اینکه رونق و آبادی مسجد امروز در دست مردان و زنانی است که در مجموعه کانون های مساجد فعالیت می کنند و افزود: اعضای کانون های مساجد باید با فعالیت ها و همت خود مساجد را به نقطه کمالی که در دین به آن اشاره شده است سوق دهند.

وی خواستار بالا بردن كيفيت برنامه هاي اوقات فراغت شد و گفت: شعار سالجاری عرصه فرهنگ را بسيار حساس و تاثيرگذار كرده و بايد از همه ظرفيت هاي به وجود آمده در سال 92 استفاده كنيم تا ايجاد بستر و زمينه همكاري با همه دستگاه هاي فرهنگي و اجرايي فراهم شود.

مسئول کانون ولیعصر مسجد امام خمینی (ره) روستای اروانه نیز در این نشست افزود: با توجه به فرا رسیدن ایام رجب اجرای برنامه های مهم علوی در دستور کار این کانون قرار دارد.

جعفر حافظی بر ضرورت پرداختن به مقوله هویت دینی و گرایش های معنوی در برنامه های فراغتی تاکید کرد و گفت: الگوسازی و معرفی آن به متربی برای ارتقای سطح برنامه های تابستان موثر است.

وی با بیان اینکه برنامه های فراغتی باید منطبق با نیاز نوجوانان و جوانان باشد، گفت: مطالب مطروحه از سوی مربی باید متناسب با درک و فهم متربی باشد تا علاقه مندی و رضایت از برنامه های فراغتی مسجد حاصل شود.

مسئول کانون فرهنگی هنری شهید دستغیب نیز در این نشست تقارن ايام ماه هاي شعبان و رمضان و نيز دهه كرامت در فصل تابستان را فرصت بسيار مغتنمي برشمرد و تصريح كرد: براي بهره مندي از فيوضات اين مناسبت ها برنامه ريزي هاي خاصي انجام داده ايم.

محسن امینیان افزود: اوقات فراغت جوانان و نحوه گذراندن آن در هر جامعه‏ ای می تواند معرف تحولات اجتماعی و فرهنگی بوده و دریچه ای برای ورود نوآوری های فرهنگی به جامعه باشد.

وی گفت: طرح اوقات فراغت تابستان در این کانون در زمینه های مختلف دینی، مذهبی، اعتقادی، فرهنگی، هنری، ورزشی، علمی، اردویی برگزار می شود.

