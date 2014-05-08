فوتبال ایران اول آسیا ، سی و هفتم جهان/ جایگاه ایران بدون تغییر ماند

به گزارش خبرنگار مهر، رده بندی فدراسیون بین المللی فوتبال - فیفا - امروز پنجشنبه اعلام شد که طی آن فوتبال ایران با 715 امتیاز در رده اول آسیا و سی و هفتم جهان قرار دارد. فوتبال اسپانیا نیز با 1460 امتیاز در رده نخست رده بندی فیفا قرار گرفته است.

براین اساس فوتبال ایران با 715 امتیاز بدون تغییر نسبت به ماه قبل همچنان در رده اول آسیا قرار دارد. تیم های ژاپن با 613 امتیاز در جایگاه دوم است و ازبکستان با 577 امتیاز، کره جنوبی با 551 امتیاز و استرالیا با 545 امتیاز رده های بعدی آسیا را به خود اختصاص داده اند.

در رده بندی کلی نیز فوتبال ایران بدون تغییر نسبت به ماه گذشته در رده سی و هفتم جهارن قرار دارد. در این رده بندی اسپانیا با 1460 امتیاز اول است، آلمان با 1340 امتیاز در جایگاه دوم قرار دارد و پرتغال با 1245 امتیاز جایگاه سوم را به خود اختصاص داده است.