بالاترین جایزه اتحادیه بین المللی علوم رادیویی در دستان دانشمند ایرانی 

به گزارش خبرنگار مهر، پروفسور "نادر انقطاع" این جایزه را که بالاترین جایزه اتحادیه بین المللی علوم رادیویی است به دلیل سهم و ابتکارات پیشگامانه در نظریه الکترومغناطیسی و کاربردهای مواد کامپوزیتی، فرامواد و اوپتیک نانومقیاس، تصویربرداری و سنجش زیست الهام و نانومدار اوپتیکی بر پایه مواد دریافت کرده است.

این جایزه هر سه سال یک بار برگزار می شود.

این مدال به دانشمندان برجسته ای داده می شود که دستاوردهای آنها سهم چشمگیری در علم طی شش سال اخیر داشته باشد.

این جایزه یادبود پروفسور بالتازار ون درپول، فیزیکدانی است که سالیان سال همکاری نزدیکی با اتحادیه بین المللی علوم رادیویی داشت.

پروفسور انقطاع یکی از مهمترین شخصیت های علمی جهان در زمینه فرامواد( متامتریال) است که ترکیبی از فیزیک، مهندسی و نانوفناوری برای خمش و دستکاری امواج به شیوه ای است که مواد طبیعی قادر به آن نیستند.

اتحادیه بین المللی علوم رادیویی، یک سازمان غیر دولتی و غیر انتفاعی است تحت نظر شورای بین المللی علوم است. این سازمان مسئول تحریک و هماهنگ سازی مطالعات، تحقیقات، کاربردها، تغییرات علمی و ارتباطات در زمینه علوم رادیویی است.

دکتر نادر انقطاع دانش آموخته مهندسی برق دانشگاه تهران دانشمند پیشرو جهان در زمینه الکترومغناطیس و پیشگام تحقیقات اپتیک در مقیاس نانو، در سال 2012 نیز جایزه الکترومغناطیس IEEE را از آن خود کرد.

وی از سوي مجله آمريكن ساينتفيك به عنوان یکی از 50 پژوهشگر تاثیرگذار برتر در عرصه علم و فناوری معرفی شده است. فعاليت هاي وی در زمينه الكترومغناطيس، آثار شگرفي بر اين رشته و گرايش هاي منشعب از آن جمله نانو اپتيك و فرا مواد داشته است.

وی سال گذشته میلادی نیز برای تحقیقات در زمینه "طراحی، ابتکار و حل مشکل چشم گیر در مهندسی برق" برنده جایزه بنجامین فرانکلین 2013 شد.

از جمله افتخارات دیگر دكتر انقطاع می توان به کسب جایزه جرج هیلمیر برای تحقیق برتر در سال 2008 و جایزه محقق جوان بنیاد علوم ملي ایالات متحده در سال 1989 اشاره کرد.

دکتر انقطاع استاد مهندسی برق، سیستم ها و مهندسی زیستی دانشگاه پنسیلوانیا است كه پس از اخذ مدرك کارشناسی از دانشكده فني دانشگاه تهران،‌ مدارك کارشناسی ارشد و دكتري خود را ازدانشگاه فناوری کالیفرنیا (Coltech) اخذ کرد.

وی همچنین عضو انجمن فیزیک امریکا، انجمن اپتیک آمریکا، جامعه امریکایی علوم پیشرفته و انجمن بین المللی مهندسی اپتیک است.



