کاوه سجادی‌حسینی کارگردان سینما که این روزها دومین فیلم سینمایی خود با نام «ضد نور» را آماده نمایش می‌کند در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: چند روز گذشته پروانه پخش فیلم سینمایی «شب، بیرون» در شبکه نمایش خانگی صادر شد و این اتفاق در حالی رخ داد که من و پرویز پرستویی تهیه‌کننده این فیلم سینمایی به دنبال اکران عمومی آن هستیم.

وی ادامه داد: به همین دلیل با مسئولان ذی ربط در سازمان سینمایی صحبت کردیم و قرار شد طی روزهای آینده درخواست خود برای دریافت پروانه نمایش عمومی را به سازمان سینمایی ارائه کنیم تا تصمیم نهایی برای این فیلم گرفته شود.

سجادی حسینی تاکید کرد: امیدوارم هرچه سریعتر پروانه نمایش عمومی «شب بیرون» صادر شود و این فیلم برای اکران عمومی در سینماها آماده شود.

کارگردان «آتش زیر خاکستر» در پایان گفت: «شب، بیرون» خرداد سال گذشته جلوی دوربین رفت و فیلمبرداری قبل از انتخابات به پایان رسید. این فیلم سینمایی حاصل همکاری یک گروه است که جزو سینمای مستقل ایران به شمار می‌رود.

سهیلا گلستانی، حساب محمودی فرید، هوتن شکیبا و باران کوثری، هومن سیدی، فرید سجادی حسینی، حسین امیدی و سمانه وفایی در «شب، بیرون» بازی می‌کنند. این فیلم سینمایی داستان سه جوان است که در یکی از شب‌های تهران از شمال شهر تا جنوب شهر را می‌چرخند و در این سفر کوتاه شهری اتفاقاتی برای آنها رخ می‌دهد.