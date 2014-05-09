آغاز به کار شورای مشاوره 3 جانبه ملی/ طراحی مدل جدید امنیت شغلی

فرامرز توفیقی در گفتگو با مهر از برگزاری نخستین نشست امسال شورای مشاوره 3 جانبه ملی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: پیش از این، دو نشست نیز در حد آشنایی و بدون دستور کار مهم در سال گذشته برگزار شده بود.

رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران اظهارداشت: می توان گفت نشست یکشنبه هفته آینده این شورای ملی با 4 دستور کار که دو مورد آن مهم ارزیابی می شود، وارد طرح مباحث اصلی بین کارگران، کارفرمایان و دولت خواهد شد.

توفیقی خاطرنشان کرد: یکی از مهم ترین دستور کارهای این نشست که با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار می شود مربوط به آنالیز قیمت تمام شده تولید با کاهش هزینه های سربار در بنگاه ها است.

وی ادامه داد: همچنین یکی دیگر از مهم ترین مباحثی که قرار است در نشست 3 جانبه ملی مورد بحث و بررسی قرار گیرد، طراحی و تدوین مدل جدید امنیت شغلی نیروی کار است.

این مقام مسئول کارگری کشور خاطرنشان کرد: از نشست جدید، ورود به مباحث اصلی بین کارگران و کارفرمایان با همکاری دولت آغاز می شود که انتظار داریم بتوانیم از این طریق بخشی از مشکلات مربوط به تولید و مسائل معیشتی کارگران را حل و فصل کنیم.

به گفته توفیقی، ورود به بحث های آماری نیز جزء دیگری از مباحث قابل طرح در این شورا است. همچنین در این جلسه در نظر داریم تا بحث آغاز به کار کمیته ویژه بهره وری و دستمزد را نیز مطرح و درباره آن تصمیم گیری نماییم.