صنعت فرودگاهی ایران باید در دنیا حرف اول را بزند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی ایلخانی با اشاره به اینکه نگاه من در این صنعت تنها خدمت کردن است، گفت: مسئولان صنعت هوانوردی و فرودگاهی باید دست در دست هم برای خدمت به این صنعت و توسعه آن اهتمام داشته و خدمات ارزنده ای را با تغییر نگاه خود ارائه دهند.



وی در ادامه به فعالیت‌های خود در صنعت هوانوردی و فرودگاهی اشاره کرد و گفت: خوشبختانه در این صنعت تجارب زیادی را کسب کرده ام و در این فعالیت ها نگاهم تنها خدمت کردن به این صنعت بوده است.



وی تصریح کرد: صنعت فرودگاهی کشور نیازمند حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی است تا بتوانند به رشد و بالندگی این صنعت کمک كنند.



ایلخانی با بیان اینکه صنعت فرودگاهی ما باید در دنیا حرف اول را بزند، اظهار داشت: مدیران فرودگاهی باید با آموزش و کسب تخصص های لازم مسیر را برای حضور بیشتر بخش خصوصی و خدمت به این صنعت را سرلوحه برنامه‌های خود قرار دهند.