به گزارش خبرنگار مهر، عباس کاظمی در نشست خبری درباره آخرین وضعیت توسعه صنعت پالایشگاه نفت ایران با بیان اینکه در حال حاضر ظرفیت پالایشگاه نفت کشور به یک میلیون و 850 هزار بشکه در روز افزایش یافته است گفت: به زودی با بهره برداری از طرح های جدید پالایشگاه ظرفیت پالایشگاه نفت کشور به بیش از سه میلیون بشکه در روز افزایش می یابد.

مدیر عامل شرکت ملی پالایشگاه پخش فرآورده های نفتی ایران با تاکید بر اینکه یکی از مهمترین طرح های پیش رو برای افزایش ظرفیت پالایشگاه نفت کشور ساخت هشت پالایشگاه 60 هزار بشکه ای میعانات گازی در اسلویه است تصریح کرد: این هشت پالایشگاه یکی از بزرگترین مجتمع های پالایشگاهی کشور را در اسلویه تشکیل می دهند که برای ساخت هر یک از این پالایشگاه به 250 تا 300 میلیون دلار سرمایه گذاری نیاز است.

معاون وزیر نفت با بیان اینکه برای ساخت هشت پالایشگاه باید یکسری زیر ساخت های پالایشگاهی شامل راه اندازی واحد های یوتیلیتی در عسلویه ایجاد شود اظهار داشت: برای ساخت این زیر ساخت ها هم پالایش و پخش سهمی 20 درصد و هر یک سرمایه گزاران بخش خصوصی هر یک از پالایشگاه سهمی 10 درصدی در اختیار دارند.

این مقام مسئول از نفتاهای سنگین و سبک، گازوئیل، نفت سفید و گاز مایع به عنوان محصولات تولیدی این مجتمع پالایشگاهی یاد کرد و افزود: پیش بینی می شود تا سه ماه آینده فراخوان جذب سرمایه گذار برای ساخت این پالایشگاه در منطقه اسلویه انجام شود.

کاظمی همچنین از ساخت پالایشگاه نفت آناهیتا کرمانشاه پالایشگاه پارس شیراز و پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس با عنوان سایر طرح های در دست اجرای پالایشگاه کشور نام برد و تاکید کرد: علاوه بر ساخت این پالایشگاه جدید طرح های جدید توسعه، بهینه سازی و بهبود کیفیت در سایر پالایشگاه کشور اجرایی می شود.

معاون وزیر نفت با اشاره به سرمایه گذاری حدود 14 میلیارد دلاری برای کیفی سازی و بهینه سازی پالایشگاه های موجود کشور تبیین کرد: هم اکنون با بهره برداری برخی از این طرح ها همچون طرح توسعه پالایشگاه شدن ظرفیت تولید روزانه بنزین 16 میلیون لیتر و گازوئیل 12 میلیون لیتر با یورو 4 افزایش یافته است.

مدیر عامل شرکت ملی پالایشگاه پخش فرآورده های نفتی ایران با یادآوری عرضه و توزیع کل بنزین شهرهای تهران کرج و اراک با استاندارد یورو 4 اتحادیه اروپا گفت: افزایش عرضه بنزین یورو چهار در این سه کلانشهر منجر به کاهش آلایندگی هوا در 50 روز گذشته تاکنون شده است.

این مقام مسئول همچنین با اشاره به بهره برداری از طرح استحصال بنزن از ترکیب بنزین تولیدی پالایشگاه تبریز افزود: هم اکنون میزان بنزن بنزین تولیدی این پالایشگاه به کمتر از نیم درصد و میزان آروماتیک ها به 34 درصد کاهش می یابد.

معاون وزیر نفت همچنین با اعلام اینکه تا سال آینده پالایشگاه ستاره خلیج فارس در مدار بهره برداری قرار خواهد گرفت تصریح کرد: قرار است با احداث یک خط لوله از بندر عباس به انبار نفت رفسنجان تمامی بنزین و گازوئیل تولیدی پالایشگاه ستاره خلیج فارس در کشور عرضه و تولید شود.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه با بهره برداری از پروژه علاوه بر خودکفایی از واردات بنزین و یا تولید بنزین در پتروشیمی‌ها سه تا چهار میلیون لیتر ظرفیت مازاد برای صادرات بنزین ایجاد می شود خاطرنشان کرد: با افزایش عرضه بنزین پاک در سه کلانشهر تهران کرج و اراک وضعیت آلودگی هوا به شدت کاهش یافته و در شرایط فعلی به هیچ عنوان نگران کننده نیست.

معاون وزیر نفت در پالایشگاه با اشاره به بدهی 600 میلیارد تومانی ایر لاین‌ها سه شرکت ملی پالایشگاه پخش فرآورده های نفتی تاکید کرد: برخی از ایرلاین ها حتی تاکنون بدهی بابت خرید بنزین 100 تومانی را هم به دولت پرداخت نکردند.