تشکیل شوراي راهبردي رفع مشکلات عمرانی و اقتصادی در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی سعادت بعد از ظهر پنجشنبه در نخستين جلسه شورای برنامه ریزی استان با بیان اینکه این شورا با دارا بودن کارگروه های تخصصی در زمینه های مختلف با هدف رفع مشکلات عمرانی و اقتصادی در استان تشکیل شده است افزود: کمیته های تخصصی این شورا که متشكل از فعالان اقتصادی استان است با تعامل و همفکری با سایر مدیران و انجام مطالعات در زمینه های مورد تخصص هر کمیته، کمک قابل توجهي به استان برای مرتفع نمودن مسائل و مشکلات خواهند کرد.

وی از تشکیل چهارگروه مهم در حوزه شورای راهبردی آذربایجان غربی خبر داد و اظهار کرد: کارگروههای زیربنایی، اقتصادی و سرمایه گذاری، فرهنگی اجتماعی و بازرگانی و حمل و نقل، چهار کارگروهی هستند که مسئولان آنها مشخص شده اند و این کارگروهها می توانند اساس توسعه در استان را شکل دهند.

سعادت با تاكيد بر لزوم سرلوحه قرار دادن عزم ملي و مديريت جهادي در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي مد نظر رهبر معظم انقلاب اظهارداشت: نهادينه سازي راهبرد مديريت بدون پول در دستگاههاي اجرايي استان با توجه به شرايط اقتصادي و كاهش بودجه عمراني استان، بايد در دستور كار قرار گيرد.

وی با بيان اينكه پروژه ‌هاي عمراني با پيشرفت فيزيكي بالاي 80 درصد در استان تكميل خواهند شد، ادامه داد: با توجه به محدوديت بودجه عمراني استان، پروژه هاي نيمه تمام عمراني استان را با لحاظ الويت بندي، اجرا خواهيم كرد.

استاندار آذربایجان غربی با اعلام آمادگی و حمایت از واگذاری پروژه های نیمه تمام عمراني به بخش خصوصی نيز گفت: از بخش خصوصي و سرمايه گذاران براي حضور و فعاليت در استان در زمينه هاي مختلف استقبال مي‌كنيم.

سعادت با اشاره به معضل بیکاری در استان نيز افزود: بايد با رونق اقتصادی و مهیا نمودن بستر های لازم و جذب سرمایه‌گذاری های بخش خصوصی در استان درصد بیکاری استان را کاهش داده و زمینه پیشرفت استان را فراهم سازیم.

استاندار آذربایجان غربی به معيارهاي تخصيص بودجه در استان اشاره كرد و گفت: در تخصيص بودجه به مسائلي از قبيل ميزان محروميت مناطق، پروژه هاي عمراني نيمه تمام و درصد پيشرفت فيزيكي آنها و درصد جمعيت توجه خواهيم كرد.

سعادت محرومیت زدایی را یکی دیگر از برنامه های مدیریت استان برشمرد و گفت: برخی شهرستانها نظیر چالدران و تکاب، دارای محرومیت هستند و به همین دلیل شاهد مهاجرت از این شهرها هستیم که باید جلوی این امر با تزریق اعتبارات مناسب به این شهرستانهای محروم، گرفته شود.