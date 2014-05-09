آغاز بررسی سوابق علمی کنکور دکتری از فردا/ 15 مرداد آخرین مهلت دانشگاهها برای نمرات

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس برنامه زمان بندی که سازمان سنجش و دانشگاه های مجری دوره دکتری اعلام کرده اند، بررسی افراد بر اساس تعداد رشته ها در زمان های متعددی انجام می گیرد که این برنامه زمانی از 20 اردیبهشت ماه تا 7 تیرماه ارائه شده است.

هزینه مصاحبه بر اساس اعلام دانشگاه

هزینه بررسی سوابق علمی، پژوهشی و مصاحبه تخصصی از سوی دانشگاه ها اعلام شده است و هر دانشگاهی مبلغ مورد درخواست را در مدارک مورد نیاز به اطلاع معرفی شدگان رسانده است و داوطلبان باید با مراجعه به سایت هر دانشگاه از شرایط آن مطلع شوند.

عدم مراجعه براي شركت در مرحله بررسی سوابق به منزله انصراف داوطلب است

آن‌دسته از داوطلباني كه در يك و يا چند كد رشته محل تحصيلي (حداكثر 5 كدرشته‌محل) از رشته امتحاني ذيربط در رديف معرفي‌‌شدگان چند برابر ظرفيت قرار گرفته‌اند، باید با توجه به برنامه زماني مشخص شده مربوط به هر كدرشته محل و همچنين جداول مندرج در اطلاعيه و با در دست داشتن مدارك اعلام شده براي شركت در اين مرحله (بررسي سوابق علمي ، آموزشي وپژوهشي) و ساير مراحل پذيرش به نشاني مشخص شده در جداول، به موسسات ذيربط مراجعه کنند.

عدم مراجعه براي شركت در مراحل فوق، به منزله انصراف داوطلب از پذيرش در كدرشته‌محل يا كدرشته‌محلهاي انتخابي مربوط تلقي می شود.

گزينش نهايي بر اساس نمره مصاحبه

به هنگام گزينش نهايي در هر كدرشته محل اعلام شده براي داوطلب در اين اطلاعيه، داوطلباني شركت داده خواهند شد كه نمره مصاحبه آنان توسط موسسه ذيربط به سازمان اعلام شود و داوطلباني كه نمره‌اي براي مصاحبه آنان اعلام نشود از پذيرش در كدرشته آن موسسه حذف خواهند شد.

کلیه پذیرفته شدگان کنکور 93 حق شركت در آزمون دكتري سال 94 را ندارند

داوطلباني كه در مرحله بررسی سوابق علمی ، آموزشی و پژوهشی (مصاحبه) شركت و پس از گزينش نهايي در رديف پذيرفته شدگان نهايي دوره دكتري سال 93 (اعم از دوره هاي روزانه، نوبت دوم (شبانه)، پيام نور، غير انتفاعي و يا پرديس خودگردان) قرار گيرند، مجاز به شركت در آزمون دكتري سال 1394 نخواهند بود.

الزام تکمیل فرم بررسي صلاحيت‌هاي عمومي تا 30 اردیبهشت ماه

داوطلباني كه اسامي آنها در رديف معرفي‌شدگان براي انجام مصاحبه در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي در اين مرحله قرار گرفته مي‌بايست به منظور تكميل فرم بررسي صلاحيت‌هاي عمومي با مراجعه به لينك مربوط كه در سايت سازمان قرار دارد حداكثر تا تاريخ 30 اردیبهشت ضمن پرداخت مبلغ 212.000 (دويست و دوازده هزار) ريال بصورت اينترنتي، فرم بررسي صلاحيت عمومي را تكميل و كد پيگيري دريافت دارند. داوطلباني كه نسبت به تكميل فرم بررسي صلاحيت‌هاي عمومي اقدام نکنند از گزينش نهايي حذف خواهند شد.

معرفی 2.26 برابر ظرفیت پذیرش به دانشگاه ها

بر اساس اعلام دکتر حسین توکلی مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور از تعداد 194 هزار و 296 نفر حاضر در جلسه آزمون در نهایت فهرست اسامی 27 هزار و 485 نفر به عنوان افرادی که مجاز به انتخاب رشته بودند و پس از انتخاب رشته جزء معرفی شدگان قرار گرفتند منتشر شده است. در این دوره آزمون 2.26 برابر ظرفیت پذیرش به عنوان معرفی شدگان برای شرکت در مراحل بررسی سوابق علمی، آموزشی، پژوهشی و مصاحبه تخصصی به دانشگاه ها معرفی شده اند.

ظرفیت پذیرش دوره دکتری سال 93 تعداد 12 هزار و 188 نفر اعلام شده است و به گفته دکتر ابراهیم خدایی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور دانشگاهها تا 15 مردادماه فرصت دارند نمرات افراد شرکت کننده در مرحله بررسی سوابق علمی را به سازمان سنجش اعلام کنند.

نتایج نهایی دهه اول شهریورماه 93 اعلام می شود.