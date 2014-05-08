4 درصد قیمت پشت جلد «سه قصه» در اختیار ناشر اومبرتو اکو قرار می گیرد

خبرگزاری مهر- گروه فرهنگ و ادب- امامی مترجم « سه قصه» اثر اومبرتو اکو عصر امروز 18 اردیبهشت ماه میهمان نشر چکه بود تا جدیدترین ترجمه خود از اکو را برای علاقمندانش امضا و با آنان دیدار و گفتگو کند.

غلامرضا امامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه «سه قصه» سه داستان متفاوت و جدای از یکدیگر است گفت: در داستان نخست که «بمب و ژنرال» نام دارد به ماجرای اتم های بیچاره ای پرداخته می شود که داخل بمبی اسیرند و ژنرالی که دلش می خواهد به هر بهانه چنگ به پا کند؛ سه فضانورد داستان دومین قصه کتابش و «کره ای دیگر» ماجرای امپراتور مغروری است که می خواهد تمدن را به زور به کره کوچک خود صادر کند.

وی با اشاره به اینکه اومبرتو اکو یک نویسنده جهانی است گفت: کسی چون اکو تنها به دنیای پیرامون خود و کشوری که در آن زندگی می کند و آداب و رسوب آن کشور توجه نمی کند، دغدغه او دغدغه جهانی است به همین خاطر آثارش به بسیاری از زبان های زنده دنیا ترجمه شده و مردم در سراسر دنیا با آن ارتباط گرفته اند.

نویسنده کتاب «آی ابراهیم» با اشاره به اینکه پیوستن قانون جهانی کپی رایت ضروری است، گفت: ما مجبوریم به قانون جهانی کپی رایت بپیوندیم و حقوق مادی و معنوی نویسنده و ناشر را رعایت کنیم. برای مثال خود من پیش از انتشار «سه قصه» با خود اومبرتو و ناشر ایتالیایی کتاب صحبت کرده و شرایط اقتصادی ایران را توضیح دادم و گفتم که روزگاری در کشورمان دلار 7 تومان بود و حالا بیش از هزار تومان است هر دو پذیرفتند که نشر چکه کتاب را منتشر کند و تنها 4 درصد قیمت پشت جلد را در اختیار ناشر ایتالیایی بگذارد، یعنی 4 درصد از 19500 تومان. در صورتی که اگر می خواستیم طبق قانون اصلی کپی رایت رفتار کنیم قیمت کتاب به 150 هزار تومان می رسید.

امامی گفت: کتاب «سه قصه» اثر اومبرتو اکو برای اولین بار از ایتالیایی به فارسی ترجمه می شود. کارهای اکو پیش از این از انگلیسی به فارسی برگردانده شده است.

«سه قصه» نوشته اومبرتو اکو با تصاویر اوجینو کارمی و ترجمه غلامرضا امامی از سوی نشر چکه منتشر و در نمایشگاه کتاب ارایه شده است.