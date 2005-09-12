نمي توانيم در مورد چهار ديپلمات از رژيم صهيونيستي به عنوان يك دولت شكايت كنيم// شارون را بايد به دادگاه بكشانيم

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، دكتر خواجي شب گذشته در همايش "غريب غريبستان امام رضا (ع)" عدم پيگيري صحيح سرنوشت چهار ديپلمات ربوده شده ايراني را قابل تاسف و تامل دانست و گفت : از اين پس كه اين مساله دوباره براي مسئولان يادآوري شده است، ديگر هيچ كس حق ندارد كم كاري كند، البته ما نبايد منتظر بمانيم كه مسئولان كاري بكنند بلكه هر كسي در هر جايي كه فعاليت مي كند بايد كار را شروع كند.

وي در بيان نكات حقوقي پيگيري سرنوشت چهار ديپلمات افزود: بايد مراقب باشيم در مكاتبات و صحبتهاي خود گروههاي تروريست صهيونيست به عنوان دولت معرفي نشوند، ما با يك تشكيلات تروريستي صهيونيستي مواجه هستيم و به همين دليل در اين موضوع نيز نمي توانيم در عرصه بين المللي از رژيم صهيونيستي به عنوان يك دولت شكايت كنيم.

اين استاد دانشگاه با بيان اين كه آدم ربايي، به خصوص در مورد ديپلماتهاي يك كشور، يك جرم بين المللي است، گفت : اساسنامه كيفري رم كه چند سال پيش كار خود را شروع كرده مساله پنهان كردن اتباع يك كشور راصراحتا يك جرم بين المللي تلقي كرده و از سوي ديگر ربودن، شكنجه، منع ارتباط افراد با خارج، بر اساس اساسنامه كيفري محكمه بين المللي يوگسلاوي سابق (روآندا) نيز جرم تلقي مي شود.

وي افزود : رژيم اشغالگر قدس بسيار مايل است كه ما در جريان پيگيري چنين پرونده هايي به اشتباه اسم دولت را بر آنها بگذاريم ولي ما بايد افراد رژيم صهيونيستي اعم از كساني كه در ربودن اين افراد دست داشته و يا افرادي كه در ارتباط با فالانژها بودند، مانند شخص آريل شارون و وزراي وي و افرادي كه اكنون در تداوم اين آدم ربايي نقش دارند به دادگاه بكشانيم.

خواجي گفت : بايد با فشار از طريق افكار عمومي، نقاب اسرائيل را كنار بزنيم تا كشورهايي كه خود را حامي حقوق بشر معرفي مي كنند و از تشكيلات اسرائيل حمايت مي كنند تحت فشار قرار گيرند و از جمله راههايي كه مي توان در اين راستا از آن بهره برد، شكايت از طريق كميسيون حقوق بشر است و همچنين مساله پيگيري سرنوشت چهار ديپلمات ايراني در كشورهايي كه با شوراي امنيت سازمان ملل ارتباط نزديك دارند نيز بايد مطرح شود.

وي پيشنهاد داد كه نسخه هاي مختلف امضاهاي جمع آوري شده از مردم، حداقل به پنجاه مركز بين المللي ارسال شود و افزود : علاوه بر پيگيري هاي حقوقي، در زمينه هاي سياسي نيز اقدامات فراواني مي توان در اين زمينه انجام داد، اما متاسفانه در طول سالهاي گذشته خانه هاي فرهنگ كشورمان در خارج از كشور فعاليت چنداني نداشتند و حتي در جلساتي كه مسئولان سفارتهاي كشورمان در ساير كشورها در آن حضور داشتند حتي يك بار هم موضوع چهار ديپلمات ربوده شده ايراني از اولويت هاي آنان نبوده است.

خواجي تصريح كرد : اسامي اين چهار نفر كم كم در حال خارج شدن از اذهان بود كه اين حركت مردمي دوباره آن را زنده كرد و اعتراف مي كنم افرادي همچون ما نيز در اين زمينه كم كاري كرده ايم اما شخصا از اين پس سعي مي كنم در ساير سخنراني هاي خود و در كلاسهاي درس، به تناسب اين مساله را مطرح كنم.

اين استاد دانشگاه با بيان اين كه نبايد وزارت خارجه را در اين مساله به راحتي رها كرد، گفت : در طي سالهاي گذشته حدودا 12 بار ايران را به نقض حقوق بشر محكوم كردند و اكثر موارد آن نيز به خاطر به رسميت نشناختن بهاييت در ايران بوده است چون بهايي ها دست پرورده هاي صهيونيست هاهستند اما وزارت خارجه به هيچ كدام از آنها پاسخ نداد و تجربه نشان مي دهد كه اين وزارتخانه در اين گونه مسائل بسيار كند عمل مي كند.

دكتر خواجي از نهادهاي فرهنگي و تبليغاتي كشورمان در سازمان تبليغات اسلامي و وزارت فرهنگ و ارشاد نيز خواست كه در زمينه پيگيري سرنوشت چهار ديپلمات بسيار فعالتر ظاهر شود.