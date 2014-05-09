کارکنان شرکت آب منطقه ای قزوین آموزش تخصصی می بینند

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کمیسیون تحول اداری و ارتقاء سلامت اداری روز پنجشنبه در شرکت آب منطقه ای قزوین برگزار شد.



حمید قزوینی در این جلسه خدمت به مردم و تکریم ارباب رجوع از سیاست های مسئولان شرکت است و همه باید تلاش کنیم در این مسیر گام برداریم.

وی افزود: برای ارتقاء سطح کیفی خدمات خود نیازمند تداوم آموزشهای تخصصی برای کارمندان هستیم تا بتوانیم رضایت مردم را جلب کنیم.



این مسئول بیان کرد: دراین راستا امسال برای مدیران شرکت حدود 60 ساعت و برای کارشناسان 40 ساعت آموزش تخصصی پیش بینیی شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای قزوین یادآورشد: کلیه کارشناسان در دوره های آموزشی تخصصی شرکت خواهند کرد که امیدواریم این کلاس ها در ارتقاء کیفی فعالیتهای شرکت و خدمات رسانی بهتر موثر باشد.

در این جلسه که اعضا کمیسیون و نماینده دفتر تحول اداری استانداری قزوین نیز حضور داشتند اخلاص مند دبیر کمیسیون اداری شرکت آب منطقه ای قزوین ضمن معرفی اعضای جدید کمیسیون گزارشی از بررسی و تصویب آخرین پیشنهادات انتصاب مدیریتی،ابلاغ برنامه های شورای تحول اداری وزارت نیرو و شرکت مدیریت منابع آب ایران در سال 1393، و تصویب برنامه ها و اهداف شرکت در راستای تحول و ارتقاء سلامت اداری و تصویب تقویم برگزاری جلسات این کمیسیون ارائه کرد.













