کاهش زایمان طبیعی و افزایش سزارین از مشکلات حوزه سلامت است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبری عصر پنج شنبه در جمع اعضای تیم‌های سلامت و ماماهای عضو سازمان نظام پزشکی گناباد در سالن شهید چمران اظهار کرد: کاهش زایمان طبیعی و افزایش سزارین به عنوان یکی از مشکلات حوزه سلامت کشور است و مداخله در فرآیند زایمان طبیعی به یک معظل تبدیل شده که حل آن نیاز به همکاری جمعی دارد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گناباد افزود: فرهنگ ‌سازی اولین گام در راستای کاهش سزارین است و بهترین و طبیعی‌ترین روش زایمان طبیعی است و در صورت نیاز یا ضرورت باید در این امر مداخله صورت گیرد.

اکبری از تبدیل سزارین به یک ارزش ابراز نگرانی کرد و با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص جلوگیری از کاهش جمعیت، نقش ماماها در بقای نسل و ترغیب زنان به استفاده از خدمات مامایی و زایمان طبیعی، اظهار کرد: علاوه بر توجه جدی به ترویج زایمان طبیعی در سیاست‌های کلی نظام سلامت، رایگان شدن زایمان طبیعی در بیمارستان‌های دولتی و اختصاص مشوق‌ها و تعرفه‌های مناسب برای دست‌اندرکاران فرآیند زایمان طبیعی از جمله متخصصین زنان و زایمان و ماماها در برنامه تحول نظام سلامت، نویدبخش کاهش سزارین و افزایش زایمان طبیعی است.

وی بر برخورد مناسب با بیماران تاکید کرد و افزود: برخورد مناسب با بیمار که در هنگام مراجعه به بیمارستانها دچار استرس فراوان و ناراحتی است موجب افزایش رضایت‌مندی و ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده می‌شود.

علی عالمی، معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گناباد نیز در ادامه گفت: ماماها نقش مهمی در سلامت مادران ایفا می‌کنند.

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گناباد افزود: ماماها در مراحل مختلف قبل، حین و بعد از بارداری و قبل، حین و بعد از زایمان نقش مهم و موثری در مراقبت و حفظ سلامت مادران دارند.

عالمی از سلامت به عنوان یک کالای عمومی که حق همه انسانها است که از آن بهره‌مند باشند یاد کرد و افزود: نقش مادران در تربیت فرزندان و خودمراقبتی، انسجام و سلامت خانواده‌ها مهم و بی‌بدیل است.

وی با اشاره به اینکه کار ماماها فقط در بیمارستان نیست، اظهار کرد: ماماها در قالب مجموعه به هم پیوسته‌ای از تیم سلامت تا بیمارستان نقش مهم خود را در سلامت مادران ایفا می‌کنند.

وی افزود: ارتقای آگاهی زنان از طریق آموزش، تقویت توان علمی و اجرایی، مراقبت مستمر و موثر از مادران و ارتقای کیفیت مراقبتها از جمله وظایف سیستم سلامت و ماماها است.

در پایان این مراسم با اهدا لوح تقدیر از خانم عسکری از معاونت آموزشی، خانم‌ها عطارباشی و فاطمی مقدم از معاونت درمان و خانم‌ها اسدیان، صفاری و مرتضوی از معاونت بهداشتی به عنوان ماماهای نمونه تجلیل شد.

همچنین از ملیحه عارف‌پور، آزاده آراسته و فریده عطار به عنوان دانشجویان نمونه رشته مامایی تجلیل شد.

