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۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۹:۳۷

اکبری:

کاهش زایمان طبیعی و افزایش سزارین از مشکلات حوزه سلامت است

کاهش زایمان طبیعی و افزایش سزارین از مشکلات حوزه سلامت است

گناباد - خبرگزاری مهر: معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گناباد گفت: کاهش زایمان طبیعی و افزایش سزارین به عنوان یکی از مشکلات حوزه سلامت است و مداخله در فرآیند زایمان طبیعی به یک معظل تبدیل شده که حل آن نیاز به همکاری جمعی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبری عصر پنج شنبه در جمع اعضای تیم‌های سلامت و ماماهای عضو سازمان نظام پزشکی گناباد در سالن شهید چمران اظهار کرد: کاهش زایمان طبیعی و افزایش سزارین به عنوان یکی از مشکلات حوزه سلامت کشور است و مداخله در فرآیند زایمان طبیعی به یک معظل تبدیل شده که حل آن نیاز به همکاری جمعی دارد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گناباد افزود: فرهنگ ‌سازی اولین گام در راستای کاهش سزارین است و بهترین و طبیعی‌ترین روش زایمان طبیعی است و در صورت نیاز یا ضرورت باید در این امر مداخله صورت گیرد.

اکبری از تبدیل سزارین به یک ارزش ابراز نگرانی کرد و با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص جلوگیری از کاهش جمعیت، نقش ماماها در بقای نسل و ترغیب زنان به استفاده از خدمات مامایی و زایمان طبیعی، اظهار کرد: علاوه بر توجه جدی به ترویج زایمان طبیعی در سیاست‌های کلی نظام سلامت، رایگان شدن زایمان طبیعی در بیمارستان‌های دولتی و اختصاص مشوق‌ها و تعرفه‌های مناسب برای دست‌اندرکاران فرآیند زایمان طبیعی از جمله متخصصین زنان و زایمان و ماماها در برنامه تحول نظام سلامت، نویدبخش کاهش سزارین و افزایش زایمان طبیعی است.

وی بر برخورد مناسب با بیماران تاکید کرد و افزود: برخورد مناسب با بیمار که در هنگام مراجعه به بیمارستانها دچار استرس فراوان و ناراحتی است موجب افزایش رضایت‌مندی و ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده می‌شود.

علی عالمی، معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گناباد نیز در ادامه گفت: ماماها نقش مهمی در سلامت مادران ایفا می‌کنند.

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گناباد  افزود: ماماها در مراحل مختلف قبل، حین و بعد از بارداری و قبل، حین و بعد از زایمان نقش مهم و موثری در مراقبت و حفظ سلامت مادران دارند.

عالمی از سلامت به عنوان یک کالای عمومی که حق همه انسانها است که از آن بهره‌مند باشند یاد کرد و افزود: نقش مادران در تربیت فرزندان و خودمراقبتی، انسجام و سلامت خانواده‌ها مهم و بی‌بدیل است.

وی با اشاره به اینکه کار ماماها فقط در بیمارستان نیست، اظهار کرد: ماماها در قالب مجموعه به هم پیوسته‌ای از تیم سلامت تا بیمارستان نقش مهم خود را در سلامت مادران ایفا می‌کنند.

وی افزود: ارتقای آگاهی زنان از طریق آموزش، تقویت توان علمی و اجرایی، مراقبت مستمر و موثر از مادران و ارتقای کیفیت مراقبتها از جمله وظایف سیستم سلامت و ماماها است.

در پایان این مراسم با اهدا لوح تقدیر از خانم عسکری از معاونت آموزشی، خانم‌ها عطارباشی و فاطمی مقدم از معاونت درمان و خانم‌ها اسدیان، صفاری و مرتضوی از معاونت بهداشتی به عنوان ماماهای نمونه تجلیل شد.

همچنین از ملیحه عارف‌پور، آزاده آراسته و فریده عطار به عنوان دانشجویان نمونه رشته مامایی تجلیل شد.
 

 

کد مطلب 2287927

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