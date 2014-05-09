به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن دادگر، رئیس اداره فرهنگی هنری ادارهکل آموزش و پرورش خراسان رضوی عصر پنجشنبه در این مراسم اظهار کرد: این مسابقات از تاریخ شانزدهم تا هجدهم برای دختران دانشآموز به تعداد هزار و 500 نفر برگزار شد و از تاریخ نوزدهم تا بیست و یکم برای پسران دانشآموز به تعداد هزار و 300 نفر در همین محل برگزار میشود.
رئیس اداره فرهنگی هنری ادارهکل آموزش و پرورش خراسان رضوی بیان کرد: برگزیدگان این جشنواره که شامل چهار گروه سرود دختر و پسر در دو گروه سنتی و تلفیقی و رتبههای اول سایر رشتهها هستند که برای مرحله کشوری این مسابقات معرفی میشوند که در شهریورماه توسط وزارتخانه اجرا میشود.
دادگر گفت: وزارتخانه هنوز تصمیم نگرفته است که مسابقات کشوری کی و کجا برگزار شود و البته یادآور میشوم سال گذشته مسابقات هنری کشوری در باغرود نیشابور و مرحله کشوری مسابقات ادبی نیز در اصفهان برگزار شد.
وی، رشتههای مسابقات یادواره سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی را در رشتههای هنرهای آوایی، نمایشی، دستی و تجسمی و حدود صد رشته عنوان کرد که مسابقات ادبی و پژوهشی با گرایشهای مختلف از مهرماه سال 92 در مدارس آغاز شد.
رئیس اداره فرهنگی هنری ادارهکل آموزش و پرورش خراسان رضوی با اشاره به اینکه مرحله شهرستانی در دهه فجر به پایان رسید، اضافه کرد: مرحله مقدماتی استان در اواخر فروردینماه با اعزام گروههای داوری به شهرستانها و مناطق آموزش و پرورش ادامه یافت و مرحله پایانی استانی در دو جنسیت دختران و پسران در نیشابور برگزار شد.
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