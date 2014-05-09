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۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۹:۳۷

برترین‌های مسابقات فرهنگی دانش‌آموزان دختر خراسان رضوی در نیشابور معرفی شدند

برترین‌های مسابقات فرهنگی دانش‌آموزان دختر خراسان رضوی در نیشابور معرفی شدند

نیشابور - خبرگزاری مهر: مرحله استانی سی و دومین دوره مسابقات فرهنگی هنری دانش‌آموزان دختران خراسان رضوی در مجتمع اردویی فرهنگی کشوری شهید رجایی باغرود نیشابور با معرفی افراد برتر پایان یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن دادگر، رئیس اداره فرهنگی هنری اداره‌کل آموزش و پرورش خراسان رضوی عصر پنجشنبه در این مراسم اظهار کرد: این مسابقات از تاریخ شانزدهم تا هجدهم برای دختران دانش‌آموز به تعداد هزار و 500 نفر برگزار شد و از تاریخ نوزدهم تا بیست و یکم برای پسران دانش‌آموز به  تعداد هزار و 300 نفر در همین محل برگزار می‌شود.

رئیس اداره فرهنگی هنری اداره‌کل آموزش و پرورش خراسان رضوی بیان کرد: برگزیدگان این جشنواره که شامل چهار گروه سرود دختر و پسر در دو گروه سنتی و تلفیقی و رتبه‌های اول سایر رشته‌ها هستند که برای مرحله کشوری این مسابقات معرفی می‌شوند که در شهریورماه توسط وزارتخانه اجرا می‌شود.

دادگر گفت: وزارتخانه هنوز تصمیم نگرفته است که مسابقات کشوری کی و کجا برگزار شود و البته یادآور می‌شوم سال گذشته مسابقات هنری کشوری در باغرود نیشابور و مرحله کشوری مسابقات ادبی نیز در اصفهان برگزار شد.

وی، رشته‌های مسابقات یادواره سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی را در رشته‌های هنرهای آوایی، نمایشی، دستی و تجسمی و حدود صد رشته عنوان کرد که مسابقات ادبی و پژوهشی با گرایش‌های مختلف از مهرماه سال 92 در مدارس آغاز شد.

رئیس اداره فرهنگی هنری اداره‌کل آموزش و پرورش خراسان رضوی با اشاره به اینکه مرحله شهرستانی در دهه فجر به پایان رسید، اضافه کرد: مرحله مقدماتی استان در اواخر فروردین‌ماه با اعزام گروه‌های داوری به شهرستان‌ها و مناطق آموزش و پرورش ادامه یافت و مرحله پایانی استانی در دو جنسیت دختران و پسران در نیشابور برگزار شد.

 

کد مطلب 2287928

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