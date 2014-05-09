به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه سمنانی، مسئول حوزه مقاومت بسیج دانشآموزی محدثه نیشابور عصر پنجشنبه در حاشیه مراسم تقدیر از دانشآموزان اظهار کرد: آزمون علمی امیدان با هدف تقویت بنیه علمی و ایجاد انگیزه و بالا بردن روحیه رقابت در فضای صمیمی و سالم برای دانشآموزان پایههای چهارم، پنجم و ششم برنامهریزی شد.
مسئول حوزه مقاومت بسیج دانشآموزی محدثه نیشابور گفت: در این لیگ علمی 437 نفر از حوزه مقاومت بسیج محدثه شرکت کردند که در نهایت عطیه موسوی از دبستان شاهد سجادی رتبه هشت کشوری و برنده تبلت شد.
سمنانی بیان کرد: همچنین دانشآموزان، صفورا اسعدآبادی، ساجده صاحبکاری، فاطمه شیرازی، نگار صابری، مینا زمانآبادی، محیا لطفی، نگار بیان، ساجده کریمی، برندگان استانی و برنده کارت هدیه و همچنین 24 دانشآموزدر سطح شهرستان برتر شناخته شدند.
وی از کسب مقام 19 استانی توسط دانشآموز امید شاکری از واحد امیدان شهید محمد شاکری رئیسی و مقام 24 استانی توسط فاطمه شاکری از واحد امیدان شهید محمد شاکری از حوزه مقاومت بسیج شهید بهنام محمدی خبر داد.
مسئول حوزه مقاومت بسیج دانشآموزی محدثه نیشابور از برگزاری آزمون طرح مبنا با حضور 638 نفر دانشآموز خبر داد و اضافه کرد: دانشآموزانی که در این آزمون قبول شوند تا ورود به دانشگاه از خدمات علمی طرح بهصورت رایگان بهرهمند میشوند.
نظر شما