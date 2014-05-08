به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر جعفری بعدازظهر پنجشنبه در همایش سومین دوره آموزشی سرگروه های صالحین بسیج رسانه ملی با موضوع "جایگاه حلقههای صالحین در تربیت نیروی انسانی در زمینه بحث رسانهها، اظهار کرد: امروز رسانه ها نقش محوری در تمامی زمینه ها دارند اما در این راستا برخی به درستی و برخی با استفاده نادرست از رسانه ها به منافع شخصی خویش می اندیشند.
وی با بیان اینکه در سال 92 تعداد شبکههای فارسی زبان از 102 شبکه به 160 شبکه افزایش یافته است، ادامه داد: جنگ امروز جنگ رسانه ها است و در این راستا وظیفه صدا و سیما تربیت نیروهای انسانی مومن و متعهد است.
رئیس بسیج رسانه ملی تصریح کرد: در تحولات نظامی نقش رسانهها بسیار پررنگ و برجسته است و همواره پیش از اینکه بخش نظامی وارد میدان شود، بخش رسانهای وارد نبرد شده است و اکنون نگاه جبهه حق به سمت جمهوری اسلامی ایران و جبهه باطل نسبت به حرکتهای جمهوری اسلامی دغدغه داشته و ایمان دارند که این نظام برنامههایشان را مختل و آشفته می سازد.
جعفری تصریح کرد: رسانهها امروز باید با بهره گیری از ارزشهای اسلامی در برابر هجمه عظیم فرهنگی دشمن ایستادگی کرده و با هنر آلوده که بر مبنای سکولار طراحی شده مقابله کنند زیرا در این صورت نمیتوانیم مبانی دین را ترویج نماییم در این مسیر باید به خود و هنر اصیل ایرانی و اسلامی متکی باشیم.
وی یادآور شد: در حال حاضر برای موفقیت در بخش رسانه باید از مدیریت جهادی بهره گرفت و گره ها را باز کرد و اعتقاد دارم که حرکتهای جهادی و بسیجی وار در هر جا که به کار گرفته شده سبب موفقیت و پیروزی شده است.
