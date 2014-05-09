130 دستگاه اتوبوس ناوگان حمل و نقل عمومی امسال نوسازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل الماسی عصر پنجشنبه در جریان بازدید شورای اسلامی شهر از سازمان اتوبوسرانی شهرداری ارومیه اظهارداشت: سال گذشته 170 دستگاه از اتوبوس های فرسوده بازسازی شده و امسال نیز 130 دستگاه اتوبوس باقی مانده در سال جاری نوسازی می شود.

وی خواستار رسیدگی به بهبود وضعیت ناوگان اتوبوسرانی و ساماندهی کرایه اتوبوس ها با توجه به افزایش قیمت حامل های انرژی شد و افزود: سازمان اتوبوسرانی شهرداری ارومیه با توجه به جابجایی 4000 نفر در طول روز دارای جایگاه ویژه ای در خدمات رسانی به شهروندان است.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی ارومیه در ادامه گفت: نیازمند برنامه ریزی در خصوص برخی موارد از جمله بهبود وضعیت اتوبوس ها، خرید اتوبوسهای جدید و ... هستیم.

سازمان حمل و نقل عمومی سالانه نیازمند خرید 50 دستگاه اتوبوس جدید است

رئیس کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورای اسلامی شهر ارومیه نیز در این بازدید گفت:سازمان حمل و نقل عمومی سالانه نیازمند خرید 50 دستگاه اتوبوس جدید است.

محمد ستارپور خواستار نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی شد و ادامه داد: ما برای تامین بودجه مالی جهت خرید و نوسازی اتوبوس های درون شهری نباید منتظر مساعت های سایر ارگانها باشیم بلکه باید با همکاری شهرداری وارد عمل شده اتوبوس های جدید برای این مجموعه خریداری کنیم تا بتوانیم برای سالیان آتی تحولاتی در این بخش بوجود آوریم.

رئیس کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورای اسلامی شهر ارومیه:ساماندهی و نظارت مسیرهای اتوبوس ها و خرید اتوبوس های BRT این خطوط را از اولویت های کاری این سازمان دانست.

وی یاد آور شد: با توجه به این که تعداد قابل توجهی از شهروندان توسط ناوگان اتوبوسرانی جابجا می شود توجه هرچه بیشتر به امنیت مسافران از ضروریات کاری این سازمان بوده و اتوبوسها باید در مدت های زمانی معین از لحاظ ایمنی کنترل شوند.

جهت استفاده بهینه از ناوگان حمل و نقل عمومی نیازمند استفاده از بخش خصوصی هستیم

نائب رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه نیز در این بازدید گفت: برای استفاده بهینه از ناوگان حمل و نقل عمومی نیازمند استفاده از توان بخش خصوصی هستیم.

بخشایشی ادامه داد: امیدورایم تمام توان خود را برای مشارکتهای بخش خصوصی و رایزنی ها برای دریافت اعتبارات لازم از متولیان و مدیران استانی در جهت نوسازی و ساماندهی ناوگان عمومی قدم های موثری را بردریم.

نائب رئیس شورای اسلامی شهر همچنین خواستار توجه هرچه بیشتر به مباحث فرهنگی و استفاده بهینه از فضای داخلی اتوبوس ها ازجمله ایجاد کتابخانه در داخل اتوبوسها و استفاده مسافران از کتاب و مجلات تا رسیدن به مقصد شد و نیز استفاده تجاری از امکانات اتوبوس ،تبلیغات درون وبیرون اتوبوسها و به لزوم فرهنگ سازی در این زمینه اشاره کرد.