۲۱ شهریور ۱۳۸۴، ۱۰:۴۷

انتصاب جديد در دولت؛

زريبافان سخنگو ،دبير و رئيس دفتر هيات دولت مي شود

يك مقام آگاه از انتخاب قريب الوقوع مهندس مسعود زريبافان عضو شوراي اسلامي شهر تهران، به عنوان سخنگو ، دبير و رئيس دفتر هيات دولت خبر داد.

مسعود زريبافان در كنار دكتر محمود احمدي نژاد - عكس : آرشيو ؛ روز ثبت نام در وزارت كشور

اين مقام آگاه در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر"، افزود: حكم  زريبافان به زودي از سوي دكتر احمدي نژاد رييس جمهور صادر خواهد شد.

مسعود زريبافان عضو شوراي مركزي جمعيت ايثارگران و از اعضاي ارشد ائتلاف آبادگران ايران اسلامي است.

اين عضو شوراي اسلامي شهر تهران كه مهندس عمران، كارشناس ارشد شهرسازي و برنامه ريزي شهري است؛ در سوابق خود، عناويني چون كارشناس اداره كل شهر سازي شهرداري تهران، شهردار و معاون فرماندارمهاباد، معاون عمراني استاندار كردستان و نيز قائم مقام معاونت عمران بنياد مستضعفان و جانبازان را دارد.

زريبافان همچنين رئيس ستاد مردمي حمايت از دكتر محمود احمدي نژاد در انتخابات نهم رياست جمهوري بود. 

