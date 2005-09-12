زريبافان سخنگو ،دبير و رئيس دفتر هيات دولت مي شود

مسعود زريبافان در كنار دكتر محمود احمدي نژاد - عكس : آرشيو ؛ روز ثبت نام در وزارت كشور

اين مقام آگاه در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر"، افزود: حكم زريبافان به زودي از سوي دكتر احمدي نژاد رييس جمهور صادر خواهد شد.

مسعود زريبافان عضو شوراي مركزي جمعيت ايثارگران و از اعضاي ارشد ائتلاف آبادگران ايران اسلامي است.



اين عضو شوراي اسلامي شهر تهران كه مهندس عمران، كارشناس ارشد شهرسازي و برنامه ريزي شهري است؛ در سوابق خود، عناويني چون كارشناس اداره كل شهر سازي شهرداري تهران، شهردار و معاون فرماندارمهاباد، معاون عمراني استاندار كردستان و نيز قائم مقام معاونت عمران بنياد مستضعفان و جانبازان را دارد.

زريبافان همچنين رئيس ستاد مردمي حمايت از دكتر محمود احمدي نژاد در انتخابات نهم رياست جمهوري بود.