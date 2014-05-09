تامین 46 درصد نیاز بازار شیر آذربایجان شرقی توسط شرکت پگاه

به گزارش خبرنگار مهر، محمد براتی گودرزی عصر پنج شنبه در مراسم افتتاح خط تولید محصولات پودری شرکت پگاه آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه خط تولید محصولات پودری شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی به ظرفیت دو هزار تن در سال راه اندازی شده است، افزود: این کارخانه با ظرفیت 20 تن در روز دومین کارخانه بزرگ کشور بوده که با سرمایه شخصی احداث و پس از راه اندازی، سهام آن به کارخانه شیر منطقه ای آذربایجان شرقی واگذار شد.

وی با اشاره به اینکه با بهره برداری از این خط، تولیدات این کارخانه به پنج هزار تن افزایش می یابد، ادامه داد: در این خط تولید انواع محصولات پودری همچون پودر شیرخشک، پودر آب پنیر و پودر کازنینات سدیم برای نخستین بار در کشور تولید می شود.

براتی گودرزی همچنین ابراز امیدواری کرد که در آینده نزدیک بسته بندی و کیفیت محصولات این شرکت از وضع موجود نیز مطلوب تر شود و افزود: رعایت کیفیت در قیمت رقابتی عادلانه در دستور کار مدیران این شرکت نمونه تولیدی است.