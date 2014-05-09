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۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۹:۵۵

حجت الاسلام موسوی مقدم:

حفظ وحدت جامعه اسلامی در آیت‌الله دهشت مصداق بارزی دارد

حفظ وحدت جامعه اسلامی در آیت‌الله دهشت مصداق بارزی دارد

مشهد – خبرگزاری مهر: قائم مقام صداوسیما گفت: حفظ وحدت جامعه اسلامی در آیت‌الله دهشت مصداق بارزی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رمضان موسوی‌مقدم، بعدازظهر پنچشنبه در مراسم نکوداشت آیت‌الله غلامرضا دهشت در سالن صبای مشهد اظهار کرد: بی تردید تجلیل از آیت الله دهشت به معنای تجلیل علم و اخلاق و معنویت است و این بزرگوار با حفظ وحدت و اتحاد جامعه اسلامی و نگهداری از کلمه توحید که بزرگترین وظیفه شیعیان است نقش بارز و برجسته خویش را ایفا کرد.

حجت الاسلام موسوی مقدم مجموعه معارف قرآن را بهترین راهنمای بشر برای دست‌یابی به سعادت انسان دانست و افزود: عالم دینی در مقوله اسلام و فقاهت به ویژه در تشیع شخصیت وارسته‌ای دارد طوری که دانش علمای دین دل‌های مرده را زنده کرده و این موضوع نیز در زندگی آیت‌الله دهشت قابل مشاهده بود.

وی ادامه داد: علما علم و تخصص را هدف ندانسته و آن را وسیله‌ای برای خدمت به بندگان خدا تلقی می‌کنند بنابراین با توجه به اینکه علم تنها قوانین را برای جامعه اسلامی ارائه کرده، نقش علما در این زمینه ویژه و خاص است.

قائم مقام صداوسیما تصریح کرد: خدمت‌رسانی و کارهای نیک آیت‌الله دهشت به مردم به ویژه مستمندان الگویی برای همه ماست و ایشان در انجام کار خیر در تمام مراکز خیریه مشهد پیشتاز بوده است. از سویی در حفظ حریم اسلام ، انقلاب و کشور لحظه‌ای از پای ننشست.

مقدم بیان کرد: دوری از عالمان دینی سبب کمرنگ شدن معارف دین می شود لذا قرآن علما را وارثان پیامبر(ص) دانسته و زمامداری را بر عهده‌ آنان قرار داده است و عالم دینی در عمل مردم را هدایت کرده و ما امروز از دانشمندی تجلیل می‌کنیم که علم او دانشجویان را سیراب و تقوا و ایمانش الگویی عملی برای همه مسلمین است.

وی یکی از مهمترین کارکردهای روحانیت را آرامش‌بخشی به مردم دانست و گفت: عالم خدوم در متن و بطن زندگی مردم حضور پررنگی دارد و در این میان خدمات آیت‌الله دهشت می‌تواند برای همه طلاب سرمشقی ماندگار وشایسته باشد.

 

 

کد مطلب 2287950

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