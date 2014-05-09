به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رمضان موسوی‌مقدم، بعدازظهر پنچشنبه در مراسم نکوداشت آیت‌الله غلامرضا دهشت در سالن صبای مشهد اظهار کرد: بی تردید تجلیل از آیت الله دهشت به معنای تجلیل علم و اخلاق و معنویت است و این بزرگوار با حفظ وحدت و اتحاد جامعه اسلامی و نگهداری از کلمه توحید که بزرگترین وظیفه شیعیان است نقش بارز و برجسته خویش را ایفا کرد.

حجت الاسلام موسوی مقدم مجموعه معارف قرآن را بهترین راهنمای بشر برای دست‌یابی به سعادت انسان دانست و افزود: عالم دینی در مقوله اسلام و فقاهت به ویژه در تشیع شخصیت وارسته‌ای دارد طوری که دانش علمای دین دل‌های مرده را زنده کرده و این موضوع نیز در زندگی آیت‌الله دهشت قابل مشاهده بود.

وی ادامه داد: علما علم و تخصص را هدف ندانسته و آن را وسیله‌ای برای خدمت به بندگان خدا تلقی می‌کنند بنابراین با توجه به اینکه علم تنها قوانین را برای جامعه اسلامی ارائه کرده، نقش علما در این زمینه ویژه و خاص است.

قائم مقام صداوسیما تصریح کرد: خدمت‌رسانی و کارهای نیک آیت‌الله دهشت به مردم به ویژه مستمندان الگویی برای همه ماست و ایشان در انجام کار خیر در تمام مراکز خیریه مشهد پیشتاز بوده است. از سویی در حفظ حریم اسلام ، انقلاب و کشور لحظه‌ای از پای ننشست.

مقدم بیان کرد: دوری از عالمان دینی سبب کمرنگ شدن معارف دین می شود لذا قرآن علما را وارثان پیامبر(ص) دانسته و زمامداری را بر عهده‌ آنان قرار داده است و عالم دینی در عمل مردم را هدایت کرده و ما امروز از دانشمندی تجلیل می‌کنیم که علم او دانشجویان را سیراب و تقوا و ایمانش الگویی عملی برای همه مسلمین است.

وی یکی از مهمترین کارکردهای روحانیت را آرامش‌بخشی به مردم دانست و گفت: عالم خدوم در متن و بطن زندگی مردم حضور پررنگی دارد و در این میان خدمات آیت‌الله دهشت می‌تواند برای همه طلاب سرمشقی ماندگار وشایسته باشد.