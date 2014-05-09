افزایش 100 درصدی اعتبارات طرح های دریا / سرمایهﮔﺬاران در ﺑﺨﺶ ﮔﺮدﺷﮕﺮي حمایت می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی میرباقرری عصر پنجشنبه درحاشیه نشست اجرایی طرحهای ساماندهی دریا استان مازندران که در اردوگاه شهید عظیمی بابلسر برگزار شده بود با اشاره به اینکه سواحل دریا اهمیت ویژه ای در روند توسعه ای کشوردارد گفت: سواحل دریا ظرفیت بسیار مهمی در برنامه ریزی توسعه اقتصادی و اجتماعی دارد و توسعه طرح‌های سالم‌سازی دریا از مهمترین اولویت‌ها در مسایل زیرساختی سواحل محسوب می‌شود.

میر باقری افزود: سواحل شمالی ایران یکی از مناطق ویژه است که ظرفیت جذب حدود 20تا 30 میلیون گردشگر را در طول سال دارد وھﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ در ﻓﺼﻞ ﮔﺮﻣﺎ و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن گردشگران راھﯽ ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺷﺪه ﺗﺎ از طﺒﯿﻌﺖ زﯾﺒﺎ و ﺧﺪادادی اﯾﻦ ﻣﻨﺎطﻖ بهره ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ

وی سرمایه گذاری ویژه در در بحث شادابی و نشاط را از برنامه های اصلی دولت تدبیر و امید در مناطق شمالی کشور دانست و با اشاره به آغاز بکار سازمان توسعه عمران در استان‌های شمالی كشور تصریح کرد: موضوع سازمان عمران توسعه سواحل شمالی در جلسه هیات دولت مورد بررسی قرار خواهد گرفت و تمامی ماموریتها به وزارت کشور ابلاغ و استانداریها و فرمانداریها به عنوان متولی اصلی این امر مسئولیت خواهند داشت.

این مسئول با بیان اینکه باید در کنار طرح های دریا نظر و خواسته به حق گردشگران را نیز مورد توجه قرار دهیم و در جهت تامین آن بکوشیم خاطر نشان کرد: امیدواریم بتوانیم از سفرهای ساحلی نه به عنوان تهدید، بلکه به عنوان فرصتی برای ترویج ارزش‌های اسلامی بهره ببریم.

قائم مقام امور فرهنگی و اجتماعی وزیر کشور افزود: در بازدید جامع از مرز آستارا تا بابلسر در دیدار با استانداران و معاونین سیاسی و فرمانداران ارزیابی نسبی انجام شد گفت: هدف اصلی بهینه سازی طرح های سالمسازی دریا در شمال، تکریم گردشگر و شهروندان است.

وی تصریح کرد: دولت تصمیم جدی دارد در سواحل شمالی کشور سرمایه گذاری موثرداشته و به صورت کوتاه مدت اعتباراتی را که در سطح استانی تخصیص یافته بود حداقل صد درصد افزایش می یابد که این امر باید در راستای توسعه گردشگری و رونق هرچه بیشتر اقتصادی در شمال کشور اجرا می شود.

میرباقری ادامه داد: در برنامه ششم امسال بند ویژه ای درحوزه امور اجتماعی فرهنگی تحت عنوان سواحل افزوده شده است.

قائم مقام امور فرهنگی و اجتماعی وزیر کشور از تدوین برنامه ای جامع برای کاهش آسیبهای اجتماعی کشور خبر داد و گفت:در هفته های آتی این طرح جامع که برای ساماندهی امور اجتماعی وآسیبهای اجتماعی با حضور سران سه قوه در محضر مقام معظم رهبری تشریح خواهد شد

وي ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران در ﺑﺨﺶ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺗﺎﻛﯿﺪ و اظهار داﺷﺖ: ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺗسهیلات ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاي ﺟﺬب ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ، ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮاي طﺮح ھﺎي ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺗﻼش ﻛﺮد تا با ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري و روﻧﻖ اﻳﻦ ﺣﻮزه را اﻓﺰاﻳﺶ داد.

این مسئول گفت: یکی از راهبرد جدی دولت تدبیر و امید ورود بخش خصوصی است و دولت با مرتفع کردن موانع پیش روی هر تمهیدات لازم برای ورود بخش خصوصی را فراهم می کند.