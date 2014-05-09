عمده مطالبات پیمانکاران عمرانی در بخش راه و شهرسازی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت شعبانپور عصر پنجشنبه در باید از پروژه های عمرانی استان افزود: از اسفند ماه سال گذشته تاکنون اعتبارات خوبی در قالب ماده (10) و (12) دریافت و در بین پیمانکاران توزیع شده است.

وی همچنین اظهارداشت: به رغم تمامی تلاش هنوز مطالبات پیمانکاران بطور کاملا پرداخته نشده است از اینرو می طلبد مسئولان به این مهم توجهی جدی داشته باشند.

معاون عمرانی استاندار گیلان گفت: پیمانکاران سرمایه ها جامعه و بازوان اجرایی سازمان ها و ارگان ها هستند بنابراین تسریع در پرداخت مطالبات پیمانکاران امری ضروری تلقی می شود.

وی در ادامه با بیان اینکه قسمت اعظم مطالبات پیمانکاران امسال پرداخت می شود، اظهارداشت: بر اساس ضوابط قانون بودجه سال جاری فقط با 10 درصد اعتبارات عمرانی می توان کار جدید شروع کرد و بقیه اعتبارات باید به پروژه های نیمه تمام اختصاص یابد.

شعبانپور اذعان داشت: پیمانکاران بازوان اجرایی دولت هستند و می توانند نقش مهمی در پیشرفت کشور داشته باشند و حمایت از این گروه می تواند به ایجاد سلامت و توسعه کمک کند.