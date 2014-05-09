مازندران نیازمند چهار سایت ویژه نجات غریق است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد سعادتمند عصر پنجشنبه در نشست اجرایی طرحهای ساماندهی دریا استان مازندران که با حضور فرمانداران و شهرداران و اعضای ستاد طرح های سالمسازی دریا در مجتمع آموزش فرهنگی شهید عظیمی بابلسر جریان داشت با اشاره به موقعیت گردشگری استان مازندران و میزبانی این استان از مسافران اقصی نقاط کشور در طول سال احداث سایت بین المللی ناجیان غریق را در این استان ضروری دانست.

وی در ادامه به نیازمندیهای سازمان ورزش و جوانان استان اشاره کرد و گفت: با برگزاری جلسات با مسئولان شهرهای ساحلی به شناسایی نقاط کور و حادثه خیز با GPS ؛ تهیه تابلوهای هشدار و با طراحی یکسان با مضمون فرهنگی پرداختیم.

وی آموزش آمادگی جسمانی به نجات غریق، به کار گیری ناجیان غریق ، پرداخت مطالبان ناجیان غریق، آماده باش ناجیان غریق از 10 خرداد ، احداث سایت نجات غریق در نوشهر ، خریداری البسه با مضمون فرهنگی برای ناجیان را از عملکرد اداره کل ورزش مازندران در سالهای گذشته اعلام کرد.

از 17 خرداد طرح سالمسازی دریا آغاز می شود

معاون سیاسی، فرهنگی و امنیتی استانداری مازندران از آغاز اجرای طرح سالمسازی دریای مازندران از17 خرداد امسال خبر داد.

علیرضا یونسی با بیان اینکه نیاز مسافران در فصل تابستان به سبب وضعیت آب و هوایی منطقه استفاده سالم از دریا و سواحل استان افزود: طرح سالم سازی دریا از 17 خرداد امسال آغاز و تا قبل از ماه مبارک رمضان ادامه خواهد داشت و در ایام ماه مبارک مطابق با فتوای علما و مراجع تقلید عمل خواهد شد.

وی با اشاره به تصویب 116 مصوبه در جلسات ستاد طرح سالمسازی دریا استان گفت: دستوالعمل طرح سالمسازی دریا از ششم اردیبهشت ماه در قالب کتابچه "شرح وظایف " به کلیه فرمانداران ابلاغ شده است.