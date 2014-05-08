کلنگ هشت پروژه در اهواز به زمین زده شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید خلف موسوی عصر پنج شنبه در مراسم کلنگ زنی این پروژه ها در جاده اهوازـ حمیدیه اظهار کرد: یکی از مسائلی که جزو اهداف اصلی اعضای شورای شهر اهواز به شمار می رود عمران و آبادی مناطق محروم است و اعضای شورای شهر حتماً در عمل نشان خواهند داد که نیازهای اولیه مردم که حق طبیعی آنهاست را تامین خواهند کرد.



وی افزود: یکی از دیدگاه های اصلی اعضای شورای شهر اهواز، عدم تفاوت گذاشتن میان شهروندان است. توسعه و آبادانی را در تمام مناطق شهر یکی می دانند و این عدم تبعیض قائل شدن جزو رویکرد های اصلی شهرداری و شورای شهر است.



شهردار اهواز تصریح کرد: مبلغ بودجه شهرداری اهواز یک هزار و 20 میلیارد تومان است و برای آبادانی بیشتر شهر به کمک مردم نیاز داریم و در واقع هیچ شهری به مدنیت نمی رسد مگر اینکه مردم آن شهر اراده کنند به همین دلیل تمام طبقات اجتماعی این شهر باید در ساخت شهر دست داشته باشند.



موسوی ادامه داد: بزرگترین ظلمی که در حق مردم شهر اهواز می شود این است که خیلی از افراد از جیب مردم این شهر سودهای کلانی را دریافت می کنند ولی در شهرهای دیگر سرمایه گذاری می کنند. تقاضایی که ما داریم این است که دانشجویان و فرهنگیان باید دانش خود را برای ساخت این شهر ارائه کنند و به کمک مردم بیایند.

وی بیان کرد: مردم هم می توانند در پاکیزگی، نظافت و زیبایی شهر به شهرداری کمک کنند و ما در شهرداری سازمان نظام مهندسی داریم ولی اگر از مردم بپرسیم که از این سازمان رضایت دارند یا خیر با وجود قوت و یا حتی ضعف های فراوان می گویند رضایت ندارند این در حالی است که با کمک تمام مردم می توانیم به دغدغه ها و انتظارات مردم پاسخ دهیم.



شهردار اهواز یادآور شد: آیت الله جزایری برای الحاق شدن حاشیه شهر بسیار پیگیر بود و قاطعیت به کار داد و به همت و قاطعیت وی موفق به این کار شدیم در غیر این صورت تا قبل از این مخالفت ها و بحث های فراوانی بود تا این حاشیه ها به شهر الحاق نشوند و حدود 70 میلیارد ریال دیگر برای کوی عین دو گذاشتیم تا تمامی خیابان های آن را آسفالت کنیم.



به گزارش خبرنگار مهر، کلنگ آغاز پروژه بهسازی و آسفالت معابر خاکی کوی گلدشت، پروژه بهسازی و آسفالت معابر خاکی کوی گلبهار، پروژه بهسازی و آسفالت معابر خاکی کوی سادات، احداث سه عدد دوربرگردان مسیر جاده اهواز ـ خرمشهر، پروژه زیر سازی و آسفالت معابر کوی سیاحی، پروژه احداث میدان اصلی عین دو، پروژه زیرسازی و آسفالت معابر خاکی عین دو شامل خیابان اصلی جهاد و 18 خیابان فرعی، و پروژه زیرسازی و آسفالت باند کندرو جنوبی اهواز ـ حمیدیه در این مراسم به صورت نمادین به زمین زده شد.