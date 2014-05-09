نمایشگاه های عکس اردبیل در روستاها برگزار شود/ با عکس تصنعی مخالفم

به گزارش خبرنگار مهر، داور علایی شامگاه پنج شنبه در مراسم افتتاحیه نمایشگاه عکس تصریح کرد: بسیاری از سوژه های عکاسان به زندگی روستایی مرتبط است و این در حالی است که هیچگاه به برگزاری نمایشگاه در روستاها توجهی نمی شود.

وی با بیان اینکه در تلاش است زندگی عادی مردم از جمله احساسات، عواطف و روزمرگی ها را در قالب عکس به نمایش بگذارد، اضافه کرد: باید نمایشگاه ها را به میان عموم مردم کشاند و آن ها را سهیم کرد.

علایی معتقد است سوژه ها و محورهای نمایشگاه های عکس در اردبیل تکراری و فاقد تنوع است که با افزایش تولیدات عکس می تواند بهبود یابد.

مدرس دانشگاه های اردبیل تصریح کرد: در حال حاضر با وجود مشاهده آثار قابل توجه عکاسی این آثار در استان ساماندهی مناسبی ندارد.

وی افزود: با افزایش تولیدات، خروج از بن بست تنگ نظری توسط عکاس و استفاده از تجربیات دیگران می توان تولیدات عکس استان را بهبود بخشید.

صداقت و قناعت مهمترین احساس حاکم بر سوژه است

علایی برگزاری مسابقات عکاسی با مشارکت عموم مردم را مثبت عنوان کرد و افزود: در عین حال باید در داوری آثار، آثار آماتور و حرفه ای تفکیک شود.

فیلم ساز اردبیلی معتقد است عکاسی در وهله اول استعداد هنری و سپس در سایه تجربه به یک قابلیت تبدیل می شود.

وی با بیان اینکه از سال 69 فعالیت عکاسی خود را با انواع دوربین ای حرفه ای و غیر حرفه ای آغاز کرده است، تاکید کرد: عکاسی می تواند حتی با گوشی همراه نیز انجام شود.

علایی تاکید کرد: عکس باید با نگاه عادی به زندگی مردم و احوالات آن ها پرداخته و از ژست های تصنعی پرهیز کند.

گفتنی است نمایشگاه آثار این هنرمند از 18 تا 24 اردیبهشت ماه در محل نمایشگاه فدک از ساعت 15 تا 20 برای بازدید عموم آزاد است.

علایی در این نمایشگاه 62 اثر شامل 26 تک عکس و سه مجموعه عکس "غذا برای اموات" با 11 اثر، "چوپان" با هفت اثر و "شاهسون" با 11 اثر را به نمایش عموم گذاشته است.