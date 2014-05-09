14 لکه فرهنگی اردبیل بر روی نقشه قید نشده است/تسریع در ساخت تالار شهر

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر اسحاقی شامگاه پنج شنبه در جشن اردیبهشت تئاتر اردبیل تصریح کرد: لکه های فرهنگی محل و مراکزی هستند که امکان فعالیت فرهنگی داشته و یا قبلا به عنوان مراکز فرهنگی مورد استفاده بوده اند.

وی با بیان اینکه برخی از این مناطق در اختیار شهروندان است، اضافه کرد: ارشاد اسلامی استان اطلاع رسانی لازم را به مالکان با هدف احیای مجدد این مراکز کرده است.

به گفته اسحاقی در حال حاضر نیاز استان به مراکز و ساختمان های فرهنگی قابل توجه است و امکانات فعلی پاسخگو نیست.

وی با بیان اینکه برای تمرین تئاتری ها سه سالن آماده داریم، ادامه داد: آماده سازی سالن چهارم نیز در دستور کار قرار گرفته است.

مدیر کل ارشاد اسلامی استان نیاز اصلی توسعه فضاهای فرهنگی را احداث مجموعه تالار شهر عنوان کرد و افزود: مطابق صحبت های انجام شده با پیمانکار شهرداری و اداره برق بر در ادامه روند پروژه ممانعت ایجاد کرده بودند.

وی تاکید کرد: با پیگیری موانع اجرای این طرح در حال حاضر سه اکیپ کاری در محل مستقر شده و اجرای پروژه از سر گرفته شده است.

اسحاقی ابراز امیدواری کرد با افزایش اکیپ های کاری تالار شهر در آینده نزدیک به بهره برداری برسد.

هیچ محدودیتی برای تعالی هنر نداریم

مدیر کل ارشاد اسلامی استان معتقد است در حال حاضر نگاه دولت به حوزه فرهنگ و هنر نگاه مثبت و وسیعی است.

وی با بیان اینکه اردبیل اولین استاندار سینما رو را تجربه می کند، اضافه کرد: این نگاه در مسئولان استانی نیز مشاهده می شود.

به گفته اسحاقی با چنین بینشی هیچ مانعی برای تعالی هنر و دست یابی به موفقیت های هنری در استان وجود ندارد.

وی تاکید کرد: تلاش بر این است با تجهیز سخت افزاری بتوان زمینه توسعه هنر و فرهنگ استان را فراهم کرد.