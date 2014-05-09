هدف وهابیت به جان هم انداختن مسلمانان است/ چرا وزارت امور خارجه سکوت کرده است؟

به گزارش خبرنگار مهر ، آیت الله احمد علم الهدی بعدازظهر پنچشنبه در جمع هیئات مذهبی رزمنگان اسلام سراسر کشور اظهار کرد: وهابیت علیه شیعه، سنی ستیزی به راه می اندازد تا هدف شوم دشمن را اجرایی کند و از سویی دیگر این فرقه با جریان بیداری اسلامی و گرایش مردم به سمت اسلام مشکل داشته و تمام هدف و تلاشش ایجاد تفرقه و به جان هم انداختن مسلمانان جهان است.

وی ادامه داد: جهان استکبار برنامه ریزی کرده تا در درجه نخست نامی از حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه (س) و در درجه بعد نامی از پیامبر اکرم (ص) و اسلام نباشد و تمام این اقدامات برای براندازی نظام و اسلام صورت گرفته و اگر مراقب نباشیم وهابیت علیه شیعه، سنی ستیزی به راه می اندازد.

امام جمعه مشهد تصریح کرد: تهاجم فرهنگی و حمله به دین و ایجاد تفرقه میان مسلمانان از سوی جاسوسان آمریکایی و انگلیسی انجام می‌شود و در این رابطه دفتری در لندن به راه انداخته‌ شده و نمی دانم چرا در این زمینه مسئولان وزارت خارجه ایران سکوت کرده اند.

آیت الله علم الهدی یادآور شد: باتوجه به اقدامات دشمنان وظیفه ما این است که مردم را دوست اهل بیت عصمت و طهارت (ع) کنیم و در صورتی که با تصمیم اشتباه، مردم را دشمن امام معصوم (ع) کنیم آنگاه دشمن به اهداف شوم خود دست یافته و اگر خط احساساتمان سبب دوری از جذب محبت ائمه اطهار (ع) شود سبب خوشنودی دشمنان شده‌ایم.

وی با اعلام اینکه هیئت های مذهبی باید اهداف دشمن را عقیم کنند، افزود: مهم ترین رسالت هیئت رزمندگان اسلام نیز همین اقدام است و امروزه شنیده می شود که عده‌ای به دروغ عنوان می کنند مشهد در پایه اول دبستان 60 درصد دانش آموز اهل سنت را ثبت نام کرده طوری که در این زمینه نامه رسمی به مقام معظم رهبری نوشته شد و ایشان خواستار پیگیری شدند و باید بگویم وجود 60 درصد اهل سنت در این شهر کاملاً دروغ است.

امام جمعه مشهد عنوان کرد: اهل تسنن با این آمار حق و حقوقی برای خود قائل شدند و این در حالی است که از مجموع جمعیت کشور، 7 درصد اهل سنت هستند و اگر هم باشند ایرانی نیستند و از افغانستان و پاکستان هستند.

آیت الله علم الهدی بیان کرد: هابیت علیه شیعه، سنی ستیزی به راه می اندازد تا هدف شوم دشمن را اجرایی کند و از سویی دیگر این فرقه با جریان بیداری اسلامی و گرایش مردم به سمت اسلام مشکل داشته و تمام هدف و تلاشش ایجاد تفرقه و به جان هم انداختن مسلمانان جهان است و امروز باتوجه به اقدامات دشمنان وظیفه ما این است که مردم را دوست اهل بیت عصمت و طهارت (ع) کنیم.