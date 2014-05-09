134 واحد آزمایشگاه در گیلان فعال است

سیمین حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آزمایشگاههای تشخیص پزشکی دولتی و خصوصی استان در رده بندی کشوری همواره در رده های برتر قرار دارند.

وی اظهارداشت: رشته علوم آزمایشگاهی از دیر باز زیر بنای تحقیقات و پژوهش های علمی و از عوامل توسعه و پیشرفت در زمینه های مختلف پزشکی در جهان معاصر به شمار می رود.

رئیس اداره آزمایشگاههای دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: خوشبختانه این رشته جایگاه ویژه ای در نظام سلامت کشوری و بین المللی داشته و نقش موثری در فعالیت های پژوهشی بهداشتی و درمانی ایفا می کند.

وی افزود: آزمایشگاه مهمترین نقش را در زمینه تشخیص بیماری ها و حتی درمان و پیگیری درمان دارد.

حسینی اظهارداشت: نقش مهم این رشته در تشخیص، درمان، پیشگیری و پیگیری بیماریهای مختلف بر کسی پوشیده نیست.

وی اذعان داشت: رشته علوم آزمایشگاهی نقش موثر در فعالیت‌های پژوهشی، بهداشتی و درمانی و جايگاه ويژه در نظام سلامت دارد.

رئیس اداره آزمایشگاههای دانشگاه علوم پزشکی گیلان تصریح کرد: آزمايشگاه تشخيص پزشکي نقش بسيار مهمي را در حوزه بهداشت و درمان در زمينه تشخيص، مراقبت، کنترل و پيشگري از انواع بيماري ها ايفا مي کند.

وی در ادامه بادآورشد: در نظام سلامت، آزمايشگاه، يكي از ستون‌ هاي اصلي تشخيص بيماري و پيگيري درمان است.

