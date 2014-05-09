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۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۰:۱۶

فرضی زاده به مهر خبر داد؛

300 متر تور دامی در شهرستان نیر کشف و ضبط شد

300 متر تور دامی در شهرستان نیر کشف و ضبط شد

نیر – خبرگزاری مهر: فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اردبیل گفت: طی روزهای اخیر 300 متر تور دامی برای شکار غیر مجاز در شهرستان نیر کشف و ضبط شد.

حاتم فرضی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در گشت و کنترل شبانه حدود 300 متر تور دامی با تعداد 250 قطعه  ماهی رودخانه ای به دام افتاده کشف و ضبط گردید.

وی افزود: این مقدار جهت صید ماهی از سد مخزنی یامچی توسط متخلفان کار گذاشته شده بود.

به گفته فرضی زاده روند بازرسی ها به قوت خود باقی بوده و با شکارچیان و صیادان غیر مجاز برخورد قاطع می شود.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تاکید کرد: صید و شکار صرفا با اخذ مجوز امکان پذیر بوده و شکار غیر مجاز تهدیدی برای اکوسیستم محسوب می شود.

وی از شهروندان خواست در صورت مواجهه با هرگونه تخلف زیست محیطی مراتب را به اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل با شماره  1540 اطلاع دهند.

کد مطلب 2287968

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