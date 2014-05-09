برگزاری هفتمین اردیبهشت تئاتر ایران در همدان/ حاجی فیروزی که مدیرکل شد

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم هفتیمن اردیبهشت تئاتر ایران و اختتامیه جشنواره نمایش نامه خوانی استان که پنج شنبه شب در مجمتع فرهنگی سینمایی شهید آوینی همدان برگزار شد، حاجی فیروز در سمت مدیرکلی به هنرمندان خوش آمدگویی گفت.

چهارمین جشنواره نمایشنامه خوانی استان همدان، همزمان با جشن اردیبهشت تئاتر در مجتمع فرهنگی و هنری شهید آوینی همدان با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد.

در این جشنواره 14 گروه نمایشی طی روزهای 17 و 18 اردیبهشت ماه به رقابت پرداختند و12 نفر در بخش های بازیگری زن، بازیگری مرد، کارگردانی و نمایشنامه‌ نویسی به عنوان نفرات برگزیده معرفی شدند.

در این مراسم که با تاخیر برگزار شد به اندازه ای فضای سالن مملو از جمعیت شده بود که مدعوین صندلی و مکانی برای نشستن نداشتند و مراسم را ایستاده دنبال می کردند.

براساس آمار اعلام شده در استان همدان در سال گذشته 78 نمایش تولید و یک هزار و 200 شب اجرا بوده است.

همچنین در همدان سه جشنواره استانی، نمایش نامه خوانی و بین المللی کودک برگزار شده و برگزاری کارگاه ها نیز از دیگر برنامه ها در سال گذشته بوده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان در این مراسم اظهار داشت: هدف برگزاری این همایش بزرگ تبادل نظر و هم اندیشی و رشد و توسعه به ویژه آموزش تئاتر است.

فاضل عبادی با بیان اینکه در راستای هنر و خصوصا تئاتر برنامه هایی دارد، افزود: از جمله این برنامه ها تشکیل خانه تئاتر و احیای آن است.

وی با اشاره به اینکه خانه تئاتر استان به منظور همکاری و مشارکت هنر استان در برنامه ریزی ها قرار گرفته است، بیان داشت: از این طریق در راستای هنر تئاتر گام های بلندی برداشته می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان اضافه کرد: از دیگر برنامه ها به حداقل رساندن تصدی گری دولتی است چراکه موفقیت را در این راستا در این زمینه مشاهده می کنم.

عبادی ابراز داشت: همچنین همدلی هنرمندان و تشکل های هنری سبب رشد، توسعه، تعالی و گام های بلند در راستای هنر تئاتر است.

وی با اشاره به نامگذاری سال به نام اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی گفت: در این سال باید برنامه ها به صورت جهادی دنبال شود و در حوزه هنر نیز باید اینگونه عمل شود.

در ادامه این مراسم مدرس و منتقد تئاتر اذعان داشت: متاسفانه در تئاتر کشور ما استراتژی و برنامه کلان وجود ندارد و باید به این امر توجه داشت که تئاتر نیاز به برنامه ریزی کلان، آینده نگری و استراتژی دارد.

افشین خورشید باختری با اشاره به اینکه هنرمندان عرصه تئاتر بذرهایی هستند که آماده رویش هستند، اظهار داشت: در این راستا باید زیر بناها و شرایط فراهم شود.

وی افزود: هنر تئاتر دانشگاه و آکادمی دارد و این به این دلیل است که تئاتر، علاوه بر احساس، به علم نیز نیاز دارد و کتاب های هنر تئاتر برای تزئین قفسه های کتابخانه نیست بلکه برای خواندن و عمل کردن به آنها است.

مدرس و منتقد تئاتر بیان داشت: تئاتر نیاز به دانش، توجه به محیط پیرامون، تجربه و غیره دارد.

خورشید باختری اضافه کرد: تئاتر کتاب است و آن را شما هنرمندان می نویسید و این وظیفه شما را سخت می کند.

وی با اشاره به اینکه مسئولان از لحاظ مالی باید هنرمندان را حمایت کنند، در ادامه گفت: فعالیت گروه های نمایشی نیز باید تداوم داشته باشد.

مدرس و منتقد تئاتر عنوان داشت: اگر هنرمندی عرصه ای برای فعالیت نداشته باشد چگونه می تواند رشد کند و هنر آن والاتر شود.

در این مراسم از هنرمندان مراسم هفتیمن اردیبهشت تئاتر ایران شامل منیژه احمدی از همدان، غلامرضا ناصری از تویسرکان، مزدک مهیمنی از همدان، رحمت الله فلاحی از ملایر، شهریار طاهری از نهاوند، بهنام میرزایی، مسعود کیانی از همدان، حاتم میرزایی و اسماعیل فقیهی از ملایر تقدیر و تجلیل شد.

همچنین در این مراسم پیام روز جهانی تئاتر قرائت شد و گروه طنز نیز خواسته های خود را در قالب طنز بازگو کردند و گروه نمایش تئاتر نیز نقالی قالی را اجرا کرد.