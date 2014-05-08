تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز جمعه نوزدهم اردیبهشتماه سال 1393 هجری شمسی، مصادف است با نهم رجب سال 1345 هجری قمری و نهم می سال 2014 میلادی.
- دومین تمرین تیم ملی در اردوی تهران از ساعت 17:30 دقیقه امروز در ورزشگاه آزادی پیگیری میشود.
- دومین روز از رقابتهای کشتی قهرمانی نوجوانان آسیا و گزینشی المپیک امروز در شهر چونبوری تایلند برگزار میشود که طی آن امین قلاوند در وزن 54 کیلوگرم، کرامت عبدولی در وزن 58 کیلوگرم، مهدی زیدوند در وزن 63 کیلوگرم، احمد بذری در وزن 69 کیلوگرم و آرش نیرآبادی در وزن 76 کیلوگرم به مصاف حریفان خود میروند.
- پنجمین بازی فینال لیگ برتر بسکتبال باشگاههای کشور عصر امروز بین دو تیم پتروشیمی بندر امام و مهرام تهران برگزار میشود.
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