نفرات برتر چهار وزن نخست مشخص شدند

به گزارش خبرگزاري مهر، رقابتهای چهار وزن نخست رقابت های بین المللی کشتی آزاد و فرنگی جوانان جام شاهد یادواره جانباز سرافراز و قهرمان کشتی فرنگی مرادعلی شیرانی، امروز (پنجشنبه) در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار شد.

اسامی نفرات برتر چهار وزن نخست به شرح زیر است:

کشتی فرنگی:

50 کیلوگرم: 1- کین ژی گایف (روسیه) 2- هادی تختایی (ایران) 3- اسلاویک گالستیان (ارمنستان) و محمد سلطانی منفرد (ایران) 5- سیرگاک ماگسات بیگوف (قرقیزستان) و موراد هاراتوئیان (ارمنستان)

60 کیلوگرم: 1- ژامبولات لوکایف (روسیه) 2- مهران داداشی (ایران) 3- گورگ غربیان (ارمنستان) و تارون دومومیان (ارمنستان) 5- رضا نادری (ایران) و رستم تالی شوف (قرقیزستان)

74 کیلوگرم: 1- سجاد فرج پور (ایران) 2- فرشاد بلفکه (ایران) 3- آرمن هاکوپیان و سارگیس گوچاریان (ارمنستان) 5- امین آسانوف (قرقیزستان) و سیدیک کوربانورف (روسیه)

96 کیلوگرم: 1- مورات لوکایف (روسیه) 2- دیمیتری کامنیسکی (بلاروس) 3- یحیی جصاس (ایران) و امیر حسین خان پور (ایران) 5- کارن آبکاریان (ارمنستان) و یوزر ژوزوپ بیکوف (قرقیزستان)

کشتی آزاد:

50 کیلوگرم: 1- میلاد ملازاده (ایران) 2- رازمیک میساکیان (ارمنستان) 3- سید سجاد منصوری (ایران) و یاهوئی ربیکاو (بلاروس) 5- مجتبی نوروز صحرایی (ایران) و رحمان رحیم پور (ایران)

60 کیلوگرم: 1- مرتضی قیاسی (ایران) 2- محمد جعفری (ایران) 3- فردین قهرمانی (ایران) و مهرداد مهرابی (ایران) 5- دژیانیس ماکسیما او (بلاروس) و رضا اسدی پور (ایران)

74 کیلوگرم: 1- پیمان یاراحمدی (ایران) 2- سید علی موسوی (ایران) 3- بهمن تیموری (ایران) و تیگران منات ساکیان (ارمنستان) 5- علیرضا نادعلی و سجاد محمدی (ایران)

96 کیلوگرم: 1- حسین شهبازی (ایران) 2- علی شعبانی بنگر (ایران) 3- هومن قنبری (ایران) و ماگمدوف (روسیه) 5- علی اصغر اکبری (ایران) و محمد حسن زاده (ایران)

رقابتهای چهار وزن دوم ‌از صبح روز جمعه در سالن شهدای هفتم تیر برگزار می‌شود.

