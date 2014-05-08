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۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۰:۳۰

رقابتهای بین المللی کشتی جام شاهد- تهران؛

نفرات برتر چهار وزن نخست مشخص شدند

نفرات برتر چهار وزن نخست مشخص شدند

نفرات برتر چهار وزن نخست رقابتهای بین المللی کشتی جوانان جام شاهد مشخص شدند.

به گزارش خبرگزاري مهر، رقابتهای چهار وزن نخست رقابت های بین المللی کشتی آزاد و فرنگی جوانان جام شاهد یادواره جانباز سرافراز و قهرمان کشتی فرنگی مرادعلی شیرانی، امروز (پنجشنبه) در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار شد.

اسامی نفرات برتر چهار وزن نخست به شرح زیر است:

کشتی فرنگی:

50 کیلوگرم: 1- کین ژی گایف (روسیه) 2- هادی تختایی (ایران) 3- اسلاویک گالستیان (ارمنستان) و محمد سلطانی منفرد (ایران) 5- سیرگاک ماگسات بیگوف (قرقیزستان) و موراد هاراتوئیان (ارمنستان)
60 کیلوگرم: 1- ژامبولات لوکایف (روسیه) 2- مهران داداشی (ایران) 3- گورگ غربیان (ارمنستان) و تارون دومومیان (ارمنستان) 5- رضا نادری (ایران) و رستم تالی شوف (قرقیزستان)
74 کیلوگرم: 1- سجاد فرج پور (ایران) 2- فرشاد بلفکه (ایران) 3- آرمن هاکوپیان و سارگیس گوچاریان (ارمنستان) 5- امین آسانوف (قرقیزستان) و سیدیک کوربانورف (روسیه)
96 کیلوگرم: 1- مورات لوکایف (روسیه) 2- دیمیتری کامنیسکی (بلاروس) 3- یحیی جصاس (ایران) و امیر حسین خان پور (ایران) 5- کارن آبکاریان (ارمنستان) و یوزر ژوزوپ بیکوف (قرقیزستان)

کشتی آزاد:

50 کیلوگرم: 1- میلاد ملازاده (ایران) 2- رازمیک میساکیان (ارمنستان) 3- سید سجاد منصوری (ایران) و یاهوئی ربیکاو (بلاروس) 5- مجتبی نوروز صحرایی (ایران) و رحمان رحیم پور (ایران)
60 کیلوگرم: 1- مرتضی قیاسی (ایران) 2- محمد جعفری (ایران) 3- فردین قهرمانی (ایران) و مهرداد مهرابی (ایران) 5- دژیانیس ماکسیما او (بلاروس) و رضا اسدی پور (ایران)
74 کیلوگرم: 1- پیمان یاراحمدی (ایران) 2- سید علی موسوی (ایران) 3- بهمن تیموری (ایران) و تیگران منات ساکیان (ارمنستان) 5- علیرضا نادعلی و سجاد محمدی (ایران)
96 کیلوگرم: 1- حسین شهبازی (ایران) 2- علی شعبانی بنگر (ایران) 3- هومن قنبری (ایران) و ماگمدوف (روسیه) 5- علی اصغر اکبری (ایران) و محمد حسن زاده (ایران)

رقابتهای چهار وزن دوم ‌از صبح روز جمعه در سالن شهدای هفتم تیر برگزار می‌شود.
 

کد مطلب 2287977

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