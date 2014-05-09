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۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۰:۵۶

کشتی قهرمانی نوجوانان آسیا – تایلند؛

نحوه متفاوت کسب سهمیه المپیک براي آزاد و فرنگي كاران

نحوه متفاوت کسب سهمیه المپیک براي آزاد و فرنگي كاران

نحوه کسب سهمیه المپیک 2014 نوجوانان، در رقابتهای کشتی قهرمانی نوجوانان آسیا مشخص شد.

به گزارش خبرگزاري مهر، رقابتهای کشتی قهرمانی نوجوانان آسیا از صبح روز پنجشنبه در شهر چونبوری تایلند آغاز شد که در روز نخست، تیم فرنگی ایران در سه وزن صاحب یک مدال طلا و دو مدال نقره شد. در کشتی آزاد نیز تیم ایران در دو وزن نخست یک مدال نقره و یک مدال برنز کسب کرد.

بر اين اساس کمیته بین المللی المپیک در رشته کشتی فرنگی برای نفرات اول و دوم هر وزن سهمیه المپیک در نظر گرفته، اما در رشته کشتی آزاد تنها نفرات اول هر وزن سهمیه المپیک را کسب می کنند كه در نهایت هر کشور در هر رشته می تواند در دو وزن در رقابت های المپیک نوجوانان 2014 چین شرکت کند.

این در حالی است که اگر هر کشور بتواند پنج سهمیه و يا بيشتر کسب کند می تواند در دو وزن مد نظر خود در این رقابتها شرکت کند و در غیر اینصورت باید تنها در وزن هایی که سهمیه کسب کرده و یا در اوزانی که نفرات آن به تعداد مد نظر نرسیده، شرکت کنند.

بدین ترتیب تیم ایران تا امروز در رشته کشتی فرنگی دو سهمیه المپیک به دست آورده، اما در کشتی آزاد هنوز سهمیه ای کسب نکرده است.

رقابتهای کشتی قهرمانی نوجوانان آسیا تا روز یکشنبه در شهر چونبوری تایلند پيگيري می شود.

کد مطلب 2287978

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