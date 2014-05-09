عملکرد شرکت نفت اروندان در میادین مشترک قابل قبول است

عبدالله تمیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هم اکنون چند میدان نفتی مشترک با کشور عراق در حوزه فعالیت شرکت نفت و گاز اروندان وجود دارد که در حقیقت مدیران شرکت اروندان هم در تولید و هم در توسعه میادین مشترک واقعا کار خود را به خوبی انجام می دهند.



وی افزود: بی شک این شرکت از جمله شرکتهای مهم و تاثیر گذار وزارت نفت به شمار می آید و با توانایی مهندسان ایرانی و دلسوز در جهت توسعه میادین نفتی از خود همت مضاعف نشان می دهد.



نماینده مردم شادگان در مجلس شواری اسلامی تصریح کرد: چندی قبل بعد از بازدید که از منطقه نفتی غرب کارون، نقطه نظراتی از سوی مهندسان این شرکت عنوان شد که برای من به عنوان عضوی از کمیسیون انرژی مجلس نیز تازگی داشت. نقطه نظراتی بسیار دقیق و به روز که سطح بسیار بالا و مطلوب مدیریت و مهندسی در این شرکت را نشان می دهد.



تمیمی در خصوص نقش این شرکت در توسعه و آبادی منطقه نیز اظهار کرد: با ورود شرکت های تولیدی در هر منطقه، آبادانی نیز به وجود می آید. در این سال ها که شرکت نفت و گاز اروندان در منطقه غرب کارون تاسیس شده شاهد این هستیم که تعداد قابل توجهی از نیروهای روستا و شهرهای اطراف را جذب کرده است و اشتغال به وجود آمده، موجب کاهش ناهنجاری های اجتماعی گشته است.

