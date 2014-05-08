به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سیدمحی الدین طاهری پنجشنبه در دیدار اعضای جامعه روحانیت شیراز با مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان فارس ضمن تبریک روزجهانی صلیب سرخ و هلال احمر اظهار داشت: هلال احمر نخستین مجموعه‌ای است که پس از وقوع حوادث بر بالین آسیب‌دیدگان حاضر می‌شود و انتظار این است که مانند پدری مهربان آلام مردم را کاهش دهد.

وی افزود: سرمایه هلال احمر اعتماد مردم است و این مجموعه باید هر اقدامی در راستای افزایش اعتماد عمومی را سرلوحه کار خویش قرار دهد.

حجت الاسلام طاهری ادامه داد: کشور ما در منطقه بلاخیزی قرار دارد و اقلامی برای کمک به حادثه‌دیدگان همواره در انبارها نگاه داشته می‌شود که گاه تاریخ آن می‌گذرد و اسراف رخ می‌دهد و در مواردی نیز شنیده شده که برخی از این اقلام در بازارها مشاهده شده است.

رئیس هیئت امنای آستان مقدس حضرت سیدعلاءالدین حسین(ع) با بیان اینکه مردم ما بر اساس اعتقادات دینی خود و توصیه علما و بزرگان به سرعت برای کمک‌رسانی به آسیب‌دیدگان حوادث می‌شتابند، اضافه کرد: در سال‌های اخیر این گرایش در برخی افراد پیدا شده که می‌گویند می‌خواهیم کمک‌های خود را بدون واسطه به دست نیازمندان برسانیم.

حجت الاسلام طاهری خاطرنشان کرد: لازم است که هلال احمر در مورد اقدامات خود به مردم گزارش دهد و اعتماد و اطمینان آنها را جلب کند چرا که این جمعیت مردمی است و بدون حضور مردم امدادرسانی وسیع میسر نمی‌شود.

وی بیان کرد: در دو سال گذشته با حضور مدیرعامل متدین و اخلاق‌گرای این جمعیت، فعالیت‌های هلال احمر فارس رشد خوبی داشته اما در راستای مقوله اعتمادسازی باید در مورد منابع فعالیت‌های عمرانی نیز شفاف‌سازی شود.

دبیرکل بنیاد صیانت از نهاد خانواده فارس تصریح کرد: این سوال در ذهن برخی وجود دارد که آیا امکان استفاده از کمک‌های مردمی در بخش عمرانی هلال احمر وجود دارد یا خیر.

حجت الاسلام طاهری در بخش دیگری از سخنان خود ابراز داشت: پایگاه‌های امداد جاده‌ای در ایام نوروز فعال هستند اما در ایام دیگر سال فعالیت آنها چندان نمودی ندارد.

به گفته وی، در بسیاری از تصادف‌ها اگر امکانات امدادی به سرعت در اختیار آسیب‌دیدگان قرار گیرد، آمار مرگ و میر کاهش چشمگیری می‌یابد.

رئیس هیئت امنای آستان مقدس حضرت سید علاءالدین حسین(ع) در ادامه اظهار داشت: داروهایی که هلال احمر برای بیماری‌های خاص وارد می‌کند گاه در اختیار افرادی قرار می‌گیرد که هیچ ارتباطی با سیستم درمانی ندارند و مشخص نیست این اقلام چگونه به بازار راه می‌یابد.

حجت الاسلام طاهری با بیان اینکه در گذشته به همراه هر کاروان حج یک پزشک حضور داشت، افزود: در حال حاضر حجاج برای درمان به درمانگاه اعزام می‌شوند در حالیکه پزشک کاروان با زمان و اطلاعات بیشتر که از حجاج داشت بهتر می‌توانست در فرایند درمان نقش ایفا کند.

نحوه توزیع اقلام در بین آسیب‌دیدگان حوادث غیر مترقبه دیگر موردی بود که طاهری به نمایندگی از اعضای جامعه روحانیت شیراز به آن اشاره و تصریح کرد: گاه دیده شده که در یک منطقه آسیب‌دیده در نقطه‌ای اقلام امدادی اضافی وجود دارد و در مکانی دیگر هیچ نوع کمکی توزیع نمی‌شود که نظارت بر مواردی از این دست باید بسیار مورد توجه قرار گیرد.

وی در پایان خواستار آن شد که جعبه کمک‌های اولیه در حوزه‌های علمیه توزیع و برای طلاب دوره‌های آموزش کمک‌های اولیه راه‌اندازی شود.

