دولت از مجتمع های تولیدی و اقتصادی حمایت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود حجتی شامگاه پنچشنبه در حاشیه بازدید از مجتمع تولید قارچ قمشه شهرستان اسلام آباد غرب، اظهار داشت: دولت از چنین واحدهایی که فعالیت اقتصادی دنبال و می توانند صادرات هم داشته باشند حمایت می کند.

حجتی ادامه داد: هم اکنون این مجتمع با ظرفیت یک هزار و 500 تن تولید، 49 کارفرما دارد و همین موضوع بر روند تولیدی تاثیر منفی گذاشته و موجب افزایش هزینه ها می شود بنا براین بهتر است هرچه زودتر یک مدیریت مشخص و واحد برای آن تعریف شود.

وی خاطرنشان کرد: مجتمع تولید قارچ قمشه نیز از جمله واحدهایی است که امکان صادرات را دارد و باید مسئولین سازمان جهادکشاورزی استان به همراه سازمان صنعت، معدن و تجارت زمینه ای فراهم کند که این مجتمع بتواند محصول تولیدی خود را صادر نماید.

در ادامه معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان کرمانشاه نیز با بیان اینکه مجتمع تولید قارچ قمشه در زمینی به وسعت 9.1 هکتار احداث شده است، خاطرنشان کرد: در این مجتمع 49 واحد پرورش تولید قارچ با ظرفیت 30 هزار تن تولید وجود دارد که هم اکنون یک هزار و 500 تن تولید می شود.

سیدافشین صفوی با بیان اینکه حدود دو میلیارد و 800 میلیون تومان به فارغ التحصیلان بخش کشاورزی با اولویت بانوان تسهیلات داده شده است، خاطرنشان کرد: 12 واحد این مجتمع آماد افتتاح و بهره برداری می باشد و بقیه واحدها نیز پیشرفتی در حدود 50 تا 70 درصد دارد.

وی در پایان گفت: این مجتمع تولیدی می تواند سالانه 50 میلیون تومان درآمد داشته باشد.