شکست نماینده گلستان در بازی پرحاشیه / شهدای جلین حریف "یار ششم" رقیب نشد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته پنجم رقابت های لیگ دسته دو فوتسال کشور از گروه الف، عصر پنجشنبه تیم های "شهدای جلین گلستان" و "آفاق فیروزکوه " به مصاف هم رفتند که نماینده گلستان نخستین شکست خانگی خود را متحمل شد.

این بازی که در سالن امام خمینی (ره) گرگان و به قضاوت "سید مهدی حسینی"، "محمد قدرتی"، "علی زنگنه" و "غلامعلی قربانی فر" برگزار شد در پایان یک بازی مهیج و پرحاشیه با نتیجه 6 بر 5 به سود نماینده فیروزکوه خاتمه یافت.

نیمه اول

"حسین بابایی" تیم شهدا را با ترکیب "حمید جلالی"، "علی محمدی"، "آرمان اسدالهی"، "مصطفی دهقان" و "مهدی ناصری" روانه مسابقه کرد و در آن سمت آفاق فیروزکوه با ترکیب "کامبیز سلیمی فر"، "نادر تاج الدینی"، "اصغر اسفندیار"، "علی پرچ" و "حمید کمندی" پای به زمین مسابقه گذاشت.

سفیدپوشان جلین بازی را هجومی آغاز کردند اما بر خلاف جریان بازی دروازه شان را بازشده دیدند. "نادر تاج الدینی" نخستین گل بازی را در دقیقه ششم برای میهمان به ثمر رساند. در ادامه بازهم تیم آفاق بود که به گل رسید. هنوز دو دقیقه از گل اول نگذشته بود که "احسان آگاه منافی" اختلاف دو تیم را به دو گل افزایش داد.

در ادامه "حمید کمندی" از تیم آفاق از داور مسابقه اخطار دریافت کرد و نیمه نخست با حساب 2 بر صفر به سود سرمه ای پوشان فیروزکوه به پایان رسید.

نیمه دوم

بازی مهیج و پرگل دو تیم در نیمه دوم با حاشیه هایی هم همراه بود. حضور "جاوید کبیری" از همان ابتدای نیمه دوم منجر به گلزنی این بازیکن شد. کبیری با گلی که در دقیقه 22 به ثمر رساند اختلاف را به یک گل رساند. در ادامه فشار حملات تیم شهدا افزایش یافت تا اینکه در دقیقه 27 گل مساوی به ثبت رسید. "آرمان اسدالهی" زننده گل دوم سفیدپوشان شهدای جلین نام داشت.

در ادامه دو تیم که با توجه به شرایط جدول رده بندی به دنبال پیروزی در این بازی بودند بارها دروازه یکدیگر را تهدید کردند تا اینکه دقیقه 27 آگاه منافی دومین گل خود و سومین گل آفاق را به ثمر رساند تا بار دیگر تیم میهمان پیش بیفتد. هنوز یک دقیقه از ثبت این گل نگذشته بود که "علی محمدی" با گلزنی خود بازی را به تساوی کشاند.

پس از این گل بازی متعادل شد اما دومین گل تاج الدینی که در دقیقه 33 به ثبت رسید نتیجه را 4 بر 3 به سود آفاق ساخت. جلینی ها که پیش از این دوبار بازی را به تساوی کشیده بودند با گلزنی بهترین گلزن خود بار دیگر این کار را تکرار کردند. "مهدی ناصری" که در بازی های گذشته 8 بار برای جلین گل زده بود در این بازی در دقیقه 34 نتیجه را 4 بر 4 رقم زد.

دو دقیقه بعد از این گل، محمدی برای نخستین بار نماینده گلستان را پیش انداخت. این گل در دقیقه 36 بازی به ثمر رسید. نماینده فیروزکوه که حال خود را بازنده می دیدند برای جبران گل خورده به آب و اتش زدند. در ادامه این تیم با دوگل مشکوک توانست بازی را به سود خود رقم بزند.

در حالی که بازیکن حریف تعادل مدافع میزبان را بر هم زد رای داور به ادامه بازی منجر به ثبت گل تساوی برای فیروزکوهی ها شد. این گل در دقیقه 38 توسط "اصغر اسفندیار" به ثمر رسید. این بازیکن 30 ثانیه بعد نیز گل برتری تیمش را به ثمر رساند و تابلوی اسکوربورد نتیجه 6 بر 5 به سود آفاق فیروزکوه را به عنوان نتیجه پایانی ثبت کرد.

داور با تیم میهمان مهربان بود!

نوع قضاوت داوران بازی به حدی مورد اعتراض دو طرف قرار گرفت که در این رابطه مربی تیم آفاق و سرپرست تیم شهدا از کنار زمین اخراج شدند. سرپرست تیم شهدای جلین معتقد بود که داور بازی در پذیرش دوگل تعیین کننده برای تیم میهمان اشتباه عمل کرد.

موسوی که خود سابقه داوری در لیگ فوتسال را در کارنامه دارد عملکرد داوران بازی را مورد انتقاد قرار داد. اعتراض وی بیشتر به ثبت گل های پنجم و ششم تیم آفاق در دقایق پایانی بازی بود.

گل پنجم در شرایطی رقم خورد که جلینی ها معتقد بودند داور می بایست خطای مهاجم میهمان را اعلام می کرد. در صحنه ای که منجر به گل ششم و پیروزی تیم آفاق شد یکی از بازیکنان تیم میزبان مشغول

تعویض پیراهن خود بود و در شرایطی که هنوز آمادگی بازی را به طور کامل نداشت داور بازی را آغاز کرد تا در یک غافلگیری دروازه جلینی ها برای ششم باز شود.

در مجموع می شود گفت در روزی که داور بازی به عنوان "یار ششم" تیم میزبان عمل می کرد 6 بار دروازه نماینده فوتسال گلستان باز شد.

پیراهن همرنگ دروازه بان وجود نداشت

معمولاً در فوتسال رسمی است که مربیان تیم هایی که تا دقایق پایانی از حریف خود عقب هستند با بیرون کشیدن دروازه بان و آوردن یک بازیکن به جایش اصطلاحاً تیم را "5 نفره" می کنند. در این شرایط تیم سراپا حمله می شود و شانس تغییر نتیجه را به دست می آورد.

اتفاقی که انتظار می رفت در دقایق پایانی و پس از اینکه دروازه تیم شهدا برای بار پنجم و ششم باز شده بود از سوی مربیان این تیم اجرایی شود اما در این میان یک مشکل جالب وجود داشت. تیم شهدای جلین پیراهن شماره داری که همرنگ دروازه بان این تیم باشد در اختیار نداشت که با استفاده از آن بازیکنی را با آن پیراهن وارد زمین کند! به همین دلیل فرصت بازی بدون دروازه بان که امکان تغییر نتیجه را برای این تیم فراهم می آورد از این تیم گرفته شد.

در هر صورت با کسب این نتیجه تیم شهدای جلین گلستان با 4 بازی در امتیاز 4 باقی ماند و در قعر جدول گروه 7 تیمی قرار گرفت. بازی بعدی تیم شهدا که یک بازی از رقبای خود کمتر انجام داده است، عصر جمعه آینده در برابر سازمان شهرداری مشهد در زمین حریف برگزار می شود.