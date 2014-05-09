  1. حوزه و دانشگاه
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۱:۳۲

ضیاء هاشمی:

اتحادیه های دانشجویی باید از وزارت علوم مجوز بگیرند

اتحادیه های دانشجویی باید از وزارت علوم مجوز بگیرند

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم از تازه ترین تصمیمات ارائه مجوز به تشکلها و اتحادیه های دانشجویی، خبر داد.

ضیاء هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تازه ترین اقدامات صورت گرفته در خصوص اعطای مجوز به تشکلهای دانشجویی دانشگاهها، اظهار داشت: روال این است که تشکلهای دانشجویی برای فعالیت در دانشگاه، به عنوان یک مجموعه از آن دانشگاه باید مجوز فعالیت را از دانشگاه خود دریافت کنند نه وزارت علوم.

وی ادامه داد: در این زمینه تاکنون تقاضاهایی مطرح و مجوزهایی نیز صادر شده است.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم درباره صدور مجوز برای اتحادیه های دانشجویی، گفت: در صورتی که یک تشکل در 20 دانشگاه کشور قصد فعالیت داشته باشد لازم است مجوز فعالیت خود را به صورت مستقیم از وزارت علوم دریافت کند.

کد مطلب 2287989

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