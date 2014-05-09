دفتر معمار شهری در شهرداری ها ایجاد شود/ راه های گلستان ایمن نیست

به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی، شامگاه پنج شنبه در جلسه با دانشگاهیان استان ابراز داشت: دفتر معماری شهری باید در شهرداری ها ایجاد شود و مسئولان آن باید نگران معماری نادرست شهرها باشند.

وی افزود: در ایران نظام تصمیمات کشوری برای مدیریت محلی هیچ چیزی را به رسمیت نشناخته و در عمل شهرداری با مشکلاتی همچون عدم یکپارچگی مدیریت و همچنین مدیریت چندگانه روبرو است.

ساخت و ساز شهرهای ایران در اختیار سوداگران است

این مسئول ادامه داد: در حال حاضر شهرهای ایران به جای اینکه در اختیار معماران باشد در اختیار سوداگران است و این امر باعث بهم ریختگی ها در درون شهر ها شده است.

وی با بیان با بیان اینکه در وضعیتی قرار داریم که توسعه شهر نشینی با سرعت زیادی انجام می شود، اظهار داشت: ورود مفاهیم مدرن در کنار سرعت زیاد توسعه شهرنشینی باعث به هم ریختگی نظم اجتماعی شهر ها در کشور شده است.

آخوندی افزود: دانشجوها نقش مهمی در برگرداندن نظم اجتماعی به شهرها ایفا می کنند و باید ایده ها و اندیشه های جدید در دانشگاه ها مطرح شود چرا که این وضعیت ساخت و ساز در شهر ها نه بیان کننده مدرن بودن و نه قدیمی بودن است و فاقد ارزشهای اساسی معماری می باشد.

وی با عنوان اینکه معماری شهرها نیازمند راه کارهای جدید است، تصریح کرد: این نوع معماری باید مورد نقد قرار گیرد به طوری که تبدیل به جریانی اندیشه ای شده و این امر باعث اصلاح و ایجاد نظم اجتماعی و شهری شود.

وزیر راه و شهرسازی کشور با بیان اینکه نظم اجتماعی باید درخواست مردم شود، بیان داشت: نظم اجتماعی مجموعه ای از تصورات فکری و ذهنی است که از طریق بروکراسی قابل حل نیست.

وی با عنوان اینکه مدیریت محلی دچار از هم گسیختگی است، عنوان داشت: این امر باعث شده مسئولان نتوانند هنجارهای جامعه را درست حل کنند و در حال حاضر نیازمند باز اندیشی در سیستم یکپارچه شهری هستیم.

آخوندی با بیان اینکه خاصیت دانشگاه ها ریشه یابی است، اذعان داشت: دانشگاه ها می توانند در ورود سیاست گذاری های جدید کمک کنند و مسائل را به صورت ریشه حل نمایند.

وی با اشاره به راه اندازی مرکز تحقیقات راه و شهر سازی گفت: این مرکز دارای پنج پژوهشکده از جمله حمل و نقل، معماری ، ساختمان، عمران و سازه، مالی و اقتصاد است که توانسته ایم از اساتید وابسته در این مرکز استفاده نماییم.

این مسئول اضافه کرد: این مرکز کمک می کند تا بتوانیم پروژه های تحقیقاتی را آغاز نماییم و همچنین با دانشگاه ها ارتباط برقرار نماییم، ما نیز آمادگی داریم تا در برخی از استان ها برای پروژه های تحقیقاتی تامین منابع مالی را انجام دهیم.

گلستان نیازمند طرح جامع حمل و نقل است

وی طرح جامع حمل و نقل را یکی از ضروریات استان گلستان دانست و اظهار داشت: استان گلستان از نظر حمل و نقل جاده ای، دریایی ، هوای و ریلی می تواند پیشرفت های زیادی کند و نیازمند فعال سازی این طرح هستیم تا بتواند با طرح های جامع شهری و استانی پیوند بخورد.

وی با بیان اینکه راه های گلستان از ایمنی بالایی برخوردار نیست، تصریح کرد: راه های این استان باید مورد ارزیابی قرار بگیرد که در این راه ها علائم مختلف همچون خط کشی ها، ورودی ها و خروجی ها، علائم هشدا دهنده و سیستم مدریت هوشمند باید مورد بررسی قرار گیرد.

وی از تجهیز راه های اصلی کشور به سیستم مدیرت هوشمند خبر دادو بیان داشت: در نظر داریم تا جاده های اصلی را در کشور به سیستم مدیریت هوشمند تجهیز کنیم.